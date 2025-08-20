"Нарешті дочекалися". McDonald's порадував українців новими стравами

Це сезонна пропозиція

McDonald's розпочав сезон українських бургерів. Українці в захваті від цієї новини, багато хто чекали цього моменту.

Про це ресторан повідомив на своїх сторінках у соцмережах. Представлено два бургери з українськими смаками.

Вдома все завжди відчувається по-особливому. Вдома — найсмачніше. Твої улюблені рідні смаки чекають у "МакДональдз", — йдеться у повідомленні

Українські бургери" в McDonald's — це сезонна пропозиція бургерів з використанням локальних інгредієнтів. У 2024 році в меню було представлено "Житній з яловичиною та грибним соусом" та "Житній з куркою та беконом". Цього року презентують два нових.

Бургер житній зі свининою та соусом з хріном

Житня булочка з соковитою свининою, сиром чедер, солоними огірочками, салатом та цибулею. Смаки підкреслено пікантним соусом із хріном. Вага — 220 грам, калорійність 665 ккал/kcal.

Бургер житній з куркою та часниковим соусом

Трохи більш легкий варіант (215 г/g, 490 ккал/kcal). Курка, бекон, сир чедер, солоні огірочки, свіжі салат і цибуля, між шматочками житньої булочки. Два соуси — "Часниковий" та "Медово-гірчичний".

Скільки коштують українські бургери в Маку

На сайті ресторану не вказано вартість страв. Вони можуть відрізнятися залежно від міста та конкретного закладу. В коментарях представник МакДональдз повідомив, що ціна на українські бургери 155 гривень. На сайті доставки glovo зазначено ціни: житній зі свининою та соусом із хріном — 178 гривень, з куркою та часниковим соусом — аналогічна ціна, 178 гривень.

Як українці відреагували на початок сезону українських бургерів

Більшість коментаторів дуже зраділи цій новині. Просять також повернути в меню картоплю по-селянськи. Проте знайшлися й ті, хто незадоволений.

Це суперновина! Самі смачнючі бургери

Нарешті дочекалася

В Україні меню кожен рік одне і теж саме. В Європі куча цікавих бургерів, а нам один бекон з житнім хлібом пхають

Раніше "Телеграф" розповідав, що в березні McDonald's повернув у меню сніданки — проте не у всіх областях. Крім того, ресторан шокував заявою, що Біг-Тейсті більше не продаватимуть.