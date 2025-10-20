Ціни в McDonald's продовжують зростати. Що здорожчало найбільше з весни (інфографіка)

Деякі жити не можуть без їхніх гамбургерів, картоплі та морозива

Мережа закладів швидкого харчування McDonald's доволі популярна в Україні — їхні страви люблять не лише діти, але й багато дорослих. За останні місяці ціни в Маку дещо виросли.

Що треба знати:

За п'ять місяців ціни в Маку зросли, але не суттєво

Найменше подорожчала маленька картопля фрі

Рекордсменом зі зростання вартості стала велика картопля фрі

"Телеграф" порівняв ціни в МакДональдз у травні та жовтні 2025 року. Цікаво, що картопля одночасно і лідер зростання вартості та страва, ціна на яку зросла найменше (залежно від розміру порції).

Чізбургер у травні коштував 67 гривень, а зараз — 69. Ціна на гамбургер з 58 гривень піднялася до 60. За Біг Мак у травні треба було віддати 129 гривень, тоді як у жовтні за нього просять вже 135 гривень. Дабл Чізбургер навесні коштував 110 гривень, тепер його можна купити за 115. Чікен Макнагетс (6 шт) в травні продавали за 92 гривні, тепер він коштує на три гривні більше.

Чікен Макнагетс

Біг Тейсті Сингл зі 175 гривень у травні подорожчав до 182 гривень. Мак Чікен коштував 112 гривень, тепер вартість зросла до 115. Велика картопля Фрі подорожчала найбільше (на 13 гривень) — з 69 до 82. Маленька картопля фрі в травні була 49 грн та зросла в ціні всього на одну гривню. Середня коштувала 50 грн, а тепер — 59.

Порівняння цін у McDonald's у травні та жовтня 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший у світі McDonald’s. Тоді бургери коштували 15 центів. За нинішнім курсом це трохи більше, як 6 гривень.