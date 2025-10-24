Просто, швидко та бюджетно: цей лайфхак врятує продукти під час відключень світла

Щоб врятувати продукти, вам не потрібні додаткові витрати

В Україні через російські атаки знову почалися відключення електрики, тому багатьом доводиться шукати способи зберегти звичний комфорт. Щоб продукти не зіпсувалися під час перебоїв зі світлом, варто знати кілька простих лайфхаків.

У Tik-Tok українка поділилася способами, що допоможуть зберегти свіжість вашої зелені, яєць та інших продуктів. Це слід запам’ятати!

Як зберегти продукти без світла

Під час відключень електроенергії важливо не лише запастися терпінням, але й знати, як продовжити свіжість продуктів. Для цього необхідно заздалегідь заморозити кілька пластмасових пляшок з водою. Коли світло відключать, просто розкладіть їх поруч із продуктами й вони підтримуватимуть прохолоду.

Щоб зелень довше залишалася свіжою, використовуйте простий трюк: у контейнер налийте трохи води, покладіть паперовий рушник, потім зелень і накрийте другим вологим рушником.

Як зберегти зелень свіжою

Зберегти свіжими яйця можна за допомогою олії. Просто змастіть їх тонким шаром, щоб з'явилася невидима плівка, яка не дасть випаровуватися волозі й не дозволить бактеріям проникнути всередину.

Що стосується молочних продуктів, то їх краще тримати ближче до задньої стінки холодильника, де температура завжди трохи нижча, ніж у дверцятах. Це допоможе їм залишатися свіжими навіть довше, ніж звичайно.

