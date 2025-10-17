Як зберегти капусту свіжою та без гнилі до наступного літа. Городники поділилися лайфхаком

Головки лишаться пружними та соковитими, якщо скористатися цією хитрістю

Капуста — корисний та популярний в Україні овоч, який багато городників вирощують самостійно. Проте важливо не лише отримати щедрий врожай овочів та фруктів, проте правильно зберігати його.

Українка запитала як зберегти капусту свіжою та без гнилі у Facebook-групі "Затятий дачник". Члени групи з власного досвіду поділилися порадами.

Як зберегти капусту свіжою та без гнилі до наступного врожаю

На прохання жінки відгукнулося багато городників, які розповіли власні лайфхаки зі зберігання власноруч вирощеної капусти. Більшість коментаторів пишуть, що для тривалого зберігання найкраще підходить сорт "Агресор".

Капуста, вирощена авторкою запитання

Після викопування треба скласти капусту приблизно на 10 днів десь під дахом — в гаражі чи сараї, щоб головки добре обсохли.

Коли капуста вже суха, дехто кожну голівку замотує у газету, а потім кладе у пакет, щоб до неї не проходило повітря. У такому вигляді капусту зберігають на холоді — на веранді, що не опалюється, на літній кухні, у підвалі.

Є простіший спосіб — лайфхак зі зберігання капусти

Проте інші коментатори підказали простіший спосіб — замотувати капусту не у газету, а одразу у харчову плівку. Цей спосіб має кілька переваг: по-перше, плівка прозора й легко побачити, якщо якась капустина почала псуватися. По-друге — не треба класти капустину ще й у пакет, адже плівка перекриває доступ повітря.

Багато років зберігаю капусту в погребі в харчовій плівці, попередньо підсушивши зрізи. Зберігається до молодої. Для зберігання саджаю тільки "Агресор", — діляться досвідом у коментарях

