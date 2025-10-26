Зробіть це і півонії порадують пишною красою: коли і як восени садити "королівські квіти"

Півоніям потрібно встигнути вкоренитися до перших заморозків

В Україну прийшло "бабине літо", і це чудовий час, щоб посадити багато квітів, у тому числі півонії. Ці "королівські квіти" важливо встигнути висадити за кілька тижнів до перших заморозків.

У Tik-Tok українець поділився відео, в якому розповів, коли і як правильно висадити восени півонії, щоб улітку вони порадували пишним цвітінням. Варто взяти це на замітку!

Коли садити півонії

Як правильно восени садити півонії

Щоб улітку ваші півонії стали окрасою саду, потрібно знати, як правильно їх висаджувати. В першу чергу, виберіть ділянку, яка протягом усього дня добре висвітлюється – це необхідно, щоб бутони вийшли великими та пишними.

Підготуйте лунки так, щоб коренева система могла вільно розвиватися, і внесіть добрива: перегній, компост або комплексні мінеральні рослини. Акуратно висадіть коріння півонії так, щоб ростові бруньки знаходилися на глибині 4-5 см, полийте водою і замульчуйте ґрунт. Для цього можна використовувати торф, перегній, тирсу або сухе листя — це захистить коріння і збереже вологу.

Як висадити восени півонії

Найкращий час для осінньої посадки — кінець жовтня, за кілька тижнів до перших заморозків, щоб рослини встигли вкоренитися та підготуватися до зими.

