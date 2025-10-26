Сделайте это и пионы порадуют пышной красотой: когда и как осенью сажать "королевские цветы"

Пионам нужно успеть укорениться до первых заморозков

В Украину пришло "бабье лето", и это отличное время, чтобы посадить многие цветы, в том числе пионы. Эти "королевские цветы" важно успеть высадить за несколько недель до первых заморозков.

В Tik-Tok украинец поделился видео, в котором рассказал, когда и как правильно высадить осенью пионы, чтобы летом они порадовали пышным цветением. Стоит взять это на заметку!

Когда сажать пионы

Как правильно осенью сажать пионы

Чтобы летом ваши пионы стали украшением сада, нужно знать как правильно их высаживать. В первую очередь, выберите участок, который на протяжении всего дня хорошо освещается — это необходимо, чтобы бутоны получились крупными и пышными.

Подготовьте лунки так, чтобы корневая система могла свободно развиваться, и внесите удобрения: перегной, компост или комплексные минеральные для цветущих растений. Аккуратно высадите корни пионов так, чтобы ростовые почки находились на глубине 4–5 см, полейте водой и замульчируйте почву. Для этого можно использовать торф, перегной, опилки или сухую листву — это защитит корни и сохранит влагу.

Как высажить осенью пионы

Лучшее время для осенней посадки — конец октября, за несколько недель до первых заморозков, чтобы растения успели укорениться и подготовиться к зиме.

