"Бабине літо" несе з собою в Україні лихо: де погода різко зіпсується (мапа)

Найбільша ймовірність опадів можлива на заході України

Незабаром в Україні розпочнеться довгоочікуване "бабине літо" — температури у деяких регіонах підвищаться до +18-22°C. Однак потеплінню передуватимуть дощі і вітри.

Метеорологиня Наталка Діденко повідомила, що погода зміниться через циклон з центром біля Данії. Тому вже завтра, 24 жовтня, в Україні очікуються дощі та посилення вітру до штормових значень.

В Україну повернуться дощі, скриншот Наталки Діденко

Діденко зазначила, що спершу зміну погоди відчують у західних областях, а згодом — у південних, центральних та північних областях. А от на сході, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та у Запорізькій області, дощів не передбачається. Також опади можливі у Києві. У столиці очікується сильний південно-східний вітер — 12-15 метрів за секунду.

Дощі переміщуватимуться разом із атмосферним фронтом, поступово. Спочатку з'являться у західних областях, потім впродовж дня п'ятниці та до вечора — на півдні України, у центральних та північних областях. Східна частина України, а також Сумщина, Полтавщина, Запоріжжя та Дніпропетровщина ще завтра втримаються від істотних опадів, обійдуться хмарністю. Наталка Діденко

24 жовтня середня температура повітря по Україні становитиме +12+17°C. На півдні буде трохи тепліше — +16-19°C, А от на заході України (Львівщина, Івано-Франківщина, Закарпаття) температура повітря становитиме +9-12°C. У Києві варто чекати вдень +15°C, а вночі — +10°C.

На сайті погоди Ventusky також можна побачити, що завтра українців чекають дощі. Найбільша ймовірність опадів на заході України — у Львові, Житомирі, Рівному та Хмельницькому. Також дощів варто чекати у Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Чернігівській областях. У південних областях України можуть бути грози.

Погода станом на 12:00 24 жовтня, скриншот із сайту Ventusky

Погода станом на 15:00 24 жовтня, скриншот із сайту Ventusky

Погода станом на 18:00 24 жовтня, скриншот із сайту Ventusky

Погода станом на 21:00 24 жовтня, скриншот із сайту Ventusky

