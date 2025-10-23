Названо дату початку опалювального сезону в Дніпрі. Якою буде погода до того часу

В окремих районах ще тривають підготовчі роботи

Опалювальний сезон у Дніпрі має розпочатись вже 1 листопад. Першим тепло надійде до об'єктів соціальної сфери.

Що треба знати:

Дніпро готовий до опалювального сезону на 99%

З 1 листопада тепло має з'явитись у лікарнях, садочках та школах

Середньодобова температура може вплинути на запуск тепла для побутових споживачів

Про запланований запуск опалення йдеться у розпорядженні міського голови. Зазначається, що комунальне підприємство "Теплоенерго" та інші організації, що експлуатують котельні, мають подати тепло з 1 листопада до об’єктів соціальної сфери.

Розпорядження про опалення у Дніпрі

У "Теплоенерго" додали, що до опалювального сезону на 99% підприємство готове. Однак ще тривають завершальні роботи в окремих районах міста.

Під час підготовки до опалювального сезону 2025–2026 комунальники:

капітально відремонтували 27 котлів із 27 (100 %);

замінили 23,76 км теплових мереж із запланованих 24 км (99 %);

відновили теплову ізоляцію на 18,3 км із 18,5 км (99%);

встановили 50 енергоощадних насосів із 50 (100%).

Однак в Україні вже не раз наголошували, що опалення планують запускати, коли середньодобова температура протягом трьох днів сягатиме +8 градусів. Але, за прогнозом погоди, до 1 листопада буде від +5 до +15 градусів тепла. Тепла погода може вплинути на строки опалювального сезону для житлових будинків, особливо в умовах постійних російських атак.

Погода у Дніпрі 24 жовтня - 2 листопада

