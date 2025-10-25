Мерзнути залишилося недовго. Коли в Україні почнеться опалювальний сезон

Міністр Гринчук розповіла про плани уряду

Опалювальний сезон 2025-2026 почнеться в Україні найближчими днями. Уряд не планує затягувати старт подачі тепла.

Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає "РБК-Україна". За її словами, вже наступного тижня в будинках українців з'явиться тепло.

Що треба знати:

Україна готова до опалювального сезону навіть попри російські удари по газовидобутку

Старт опалювального сезону залежить від середньодобової температури

Рішення про початок теплоподачі приймає місцева влада

"Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", — відповіла Світлана Гринчук.

Нагадаємо, що почато опалення житлових будинків залежатиме від погоди, адже рекомендований старт — коли середньодобова температура тримається нижче +8°C протягом трьох діб поспіль.

Наразі ж прогноз на наступний тиждень по Україні не настільки суровий, адже вдень подекуди буде до + 15 градусів. Вночі температура тільки на заході України може опустись до +3 градусів. Однак рішення про старт опалення приймають органи самоврядування області та міст.

Погода 30 жовтня в Україні

Додамо, що нардеп Михайло Бондар розповів, коли у України може закінчитися газ. Він каже, що проблеми з синім паливом реальні.

