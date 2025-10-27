Буде соковитою і свіжою до наступного урожаю: як зберігати моркву взимку

Простий і дешевий спосіб зберігання моркви

Осінь — час не лише зібрати врожай, а й правильно його зберегти. Щоб морква не зів’яла, не проросла і залишалася такою ж соковитою, важливо створити їй комфортні умови на всю зиму.

Простим способом поділився користувач ТікТок. Для цього вам знадобиться пластиковий ящик, агротканина і сухий пісок.

Крок 1. Викопуємо моркву

Моркву краще діставати з землі в суху погоду. Після збору уважно огляньте коренеплоди — не повинно бути жодних пошкоджень, тріщин чи ознак гнилі. Навіть одна "підозріла" морквина може зіпсувати весь ящик.

Крок 2. Зрізаємо бадилля

Листя треба зрізати повністю, залишивши максимум кілька міліметрів від "голівки". Якщо цього не зробити — морква швидше зів’яне або почне проростати.

Крок 3. Готуємо місце для зберігання

Найзручніше зберігати моркву у пластикових ящиках. На дно варто покласти агротканину. Потім насипаємо сухий пісок або тирсу — вони допоможуть зберегти стабільну температуру й не дадуть коренеплодам пересохнути.

Крок 4. Викладаємо шарами

Моркву розкладаємо так, щоб овочі не торкалися одне одного. Потім — шар піску, знову морква, і так далі. Це забезпечить вентиляцію і не дозволить гнилі "перекинутися" на інші овочі.

Як зберігати моркву взимку. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Крок 5. Зберігаємо в прохолоді

Ідеальне місце — підвал або льох з температурою близько +2…+4 °С. У таких умовах морква залишиться свіжою, щільною та соковитою до самої весни.

