Буде "як новенький" до наступного врожаю. Секрети правильної обрізки буряку для тривалого зберігання

Цей коренеплід незамінний для смачних та корисних страв, правильна обрізка допоможе йому довго залишатися свіжим

Важливо не лише виростити врожай, але й зберегти його. Коренеплоди лежать до наступного врожаю, але якщо неправильно обрізати буряк, він швидко зіпсується.

Помилки при зберіганні та підготовці буряку до "зимівлі" призводить до того, що коренеплід гниє, засихає, чи починає проростати. Водночас цього можна уникнути та до наступного врожаю мати соковиті та пружні коренеплоди.

Для тривалого зберігання оптимально підходять пізньостиглі сорти буряку. Їх зазвичай викопують у жовтні. Важливо встигнути зробити це до перших сильних заморозків, які можуть пошкодити коренеплід, що стирчить над землею.

Викопані буряки мають листя й те, як їх обрізати, грає важливу роль у тому, чи буде коренеплід добре зберігатися. Навіть якщо після викопування буряк ідеальний, помилки при обрізанні бадилля та корінчика можуть зробити його непридатним до тривалого зберігання.

Як обрізати буряк, щоб він довго зберігався

Часто городники обрізають листя буряка "під нуль", проте це призводить до висихання коренеплоду, він втрачає вологу та жухне. Найкращий спосіб обрізки — залишати 1–2 см стебел від кореневої шийки. Цей шматочок бадилля захистить коренеплід від пересихання, втримуючи вологу всередині.

"Хвостик" буряка теж не можна зрізати повністю, інакше він може почати гнити. Треба залишити 1-2 см кореня, це захистить коренеплід від розмноження бактерій.

Чим корисний буряк

Буряк широко використовується в українській кухні

Буряк необхідний для приготування українського борщу та багатьох інших страв. Він не лише смачний, але й дуже корисний, зокрема й для серцево-судинної системи. Цей коренеплід містить нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту, сприяючи розширенню кровоносних судин, зниженню артеріального тиску та покращенню кровообігу.

Також цей недорогий коренеплід є чудовим джерелом клітковини, що необхідна для здорового травлення. Буряк також містить фолієву кислоту та бетаїни — потужні антиоксиданти, які мають протизапальну дію і допомагають захищати клітини від пошкоджень.

