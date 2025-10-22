Не клади яблука поруч із цими продуктами: все згниє за кілька днів

Яблука виділяють етилен — газ, який пришвидшує дозрівання інших плодів. Дізнайся, які фрукти та овочі не можна зберігати поруч із ними.

Серед фруктів, які найчастіше споживають в Україні — корисні яблука. Але їх неправильне зберігання може не лише скоротити термін придатності, а й зіпсувати сусідні продукти. Усе через етилен — природний газ, який виділяють стиглі плоди. Він прискорює дозрівання інших фруктів і овочів, провокуючи їхнє псування.

Не зберігайте яблука поруч з продуктами, чутливими до етилену. До них належать:

Овочі: картопля, морква, капуста, цибуля (зокрема порей), помідори, огірки, броколі, цвітна капуста, спаржа, бобові.

Фрукти: авокадо, банани, груші, персики, абрикоси, нектарини, сливи, виноград, манго, лимони.

Гриби: особливо чутливі до етилену, швидко темніють і втрачають свіжість.

Таке сусідство призводить до того, що овочі проростають або гниють, фрукти перестигають і втрачають смак, а ягоди пліснявіють. Наприклад, банани чорніють, виноград в’яне, груші та яблука взаємно прискорюють псування.

Щоб яблука залишалися свіжими довше, дотримуйтеся кількох простих правил:

зберігайте їх окремо від інших фруктів і овочів

обирайте прохолодне, темне та добре провітрюване місце — холодильник, льох або спеціальний ящик для фруктів

кладіть яблука у паперові пакети або ящики з отворами для вентиляції

не мийте плоди перед зберіганням, бо волога провокує гниль

тримайте подалі від продуктів із різким запахом — яблука легко вбирають аромати.

Зазначимо, що яблука також відчувають вплив етилену від груш, слив, вишень, смородини, персиків, нектарину. Та якість яблук виділяти етилен можна використати, наприклад для пришвидшення дозрівання нестиглих авокадо та манго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати яблука, щоб вони могли лежати аж до весни. Важливо, регулярно перевіряти їх на гниль.