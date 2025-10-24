Українка показала незвичний спосіб вирощування помідорів. Саджати треба вже зараз
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Томати, вирощені таким методом, менше хворіють та дають великий врожай
Восени городники не лише збирають врожай, але й дбають про наступний. Під зиму можна сіяти зелень, про це знають всі, а ось озимий спосіб садіння помідорів — екзотика, яка працює.
Про досвід вирощування помідорів незвичним способом розповіла членкиня Facebook-групи "Затятий дачник". Багато зусиль восени він не вимагає: треба лише розкласти помідори у борозну та загорнути землею. Можна брати падалішні, прим'яті, приморожені.
Жінка додала, що спробувала цей метод та мала дуже добрі кущики та врожай. Єдине, що ці помідори навесні проростають пізніше, ніж розсада. Але є перевага — томати, вирощені таким методом, менше хворіють.
Як вам такий спосіб? Я садила так, сходить дуже добре, але на 2 тижні пізніше від розсади з підвіконня. Хоча такі помідори менше хворіють, — поділилася досвідом українка
Деякі вже пробували цей спосіб — що вони кажуть
У коментарях активно обговорюють незвичний метод вирощування томатів. Чимало людей пишуть, що теж так робили, чи мали чудові кущі з помідорів, що випадково лишилися в землі. Вони чудово та довго родять. Проте декому не вдалося виростити томати таким способом.
Минулого року залишились на городі сорт Чері, навіть не пересаджувала, а просто прорідила. Збирала ще 20 жовтня, — розповіла одна з учасниць обговорення
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати цибулю. Агроном поділився секретами.