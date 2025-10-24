Українка показала незвичний спосіб вирощування помідорів. Саджати треба вже зараз

Томати, вирощені таким методом, менше хворіють та дають великий врожай

Восени городники не лише збирають врожай, але й дбають про наступний. Під зиму можна сіяти зелень, про це знають всі, а ось озимий спосіб садіння помідорів — екзотика, яка працює.

Про досвід вирощування помідорів незвичним способом розповіла членкиня Facebook-групи "Затятий дачник". Багато зусиль восени він не вимагає: треба лише розкласти помідори у борозну та загорнути землею. Можна брати падалішні, прим'яті, приморожені.

Восени томати можна висаджувати цілими в землю

Жінка додала, що спробувала цей метод та мала дуже добрі кущики та врожай. Єдине, що ці помідори навесні проростають пізніше, ніж розсада. Але є перевага — томати, вирощені таким методом, менше хворіють.

Як вам такий спосіб? Я садила так, сходить дуже добре, але на 2 тижні пізніше від розсади з підвіконня. Хоча такі помідори менше хворіють, — поділилася досвідом українка

Деякі вже пробували цей спосіб — що вони кажуть

У коментарях активно обговорюють незвичний метод вирощування томатів. Чимало людей пишуть, що теж так робили, чи мали чудові кущі з помідорів, що випадково лишилися в землі. Вони чудово та довго родять. Проте декому не вдалося виростити томати таким способом.

Минулого року залишились на городі сорт Чері, навіть не пересаджувала, а просто прорідила. Збирала ще 20 жовтня, — розповіла одна з учасниць обговорення

