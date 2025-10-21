Збиратимете урожай мішками: як правильно садити цибулю на зиму

Є певні особливості у посадці озимої цибулі

У жовтні городники починають саджати цибулю на зиму, аби навесні збирати урожай. Для цього необхідно обрати правильні терміни та місце посадки.

Користувач мережі поділився у тіктоці, що зимову цибулю висаджують у середині жовтня — на початку листопада. Однак важливо враховувати погодні умови і робити це приблизно за 30 днів до заморозків. Перед цим треба прополоти грядку і додати трохи добрив, наприклад, перегною чи деревного попелу. А от свіжий гній не варто використовувати.

Як правильно садити озиму цибулю

Цибулю треба садити у рядки глибиною близько 5 сантиметрів, а відстань між ними — 15-20 сантиметрів. Між цибулинами повинна бути відстань 6-8 сантиметрів. Ямки засипають землею та ущільнюють. Після цього ділянку з цибулею варто замульчувати. Це може бути торф, сухе листя або ялинове гілля. Після зими, коли сніг розтанув, мульчу прибирають.

Посадивши озиму цибулю, можна отримати ранній урожай уже навесні. До того ж цибуля, яка пережила зиму, стає стійкішою до хвороб і шкідників.

