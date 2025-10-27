Будет сочной и свежей до следующего урожая: как хранить морковь зимой

Простой и дешевый способ хранения моркови

Осень — пора не только собрать урожай, но и правильно его хранить. Чтобы морковь не увяла, не проросла и оставалась такой же сочной, важно создать ей комфортные условия на всю зиму.

Простым способом поделился пользователь ТикТок. Для этого вам понадобится пластиковый ящик, агроткань и сухой песок.

Шаг 1. Выкапываем морковь

Морковь лучше доставать из земли в сухую погоду. После сбора внимательно осмотрите корнеплоды – не должно быть никаких повреждений, трещин или признаков гнили. Даже одна "подозрительная" морковка может испортить весь ящик.

Шаг 2. Срезаем ботву

Листья нужно срезать полностью, оставив максимум несколько миллиметров от "головки". Если этого не сделать – морковь скорее увядает или начнет прорастать.

Шаг 3. Готовим место для хранения

Удобнее всего хранить морковь в пластиковых ящиках. На дно следует положить агроткань. Затем насыпаем сухой песок или опилки – они помогут сохранить стабильную температуру и не дадут корнеплодам пересохнуть.

Шаг 4. Выкладываем слоями

Морковь раскладываем так, чтобы овощи не касались друг друга. Потом – слой песка, снова морковь, и так далее. Это обеспечит вентиляцию и не позволит гнили "перекинуться" на другие овощи.

Как хранить морковь зимой. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Шаг 5. Храним в прохладе

Идеальное место – подвал или погреб с температурой около +2…+4 °С. В таких условиях морковь останется свежей, плотной и сочной до весны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя хранить хлеб в пакете. Эти советы вам пригодятся.