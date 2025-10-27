Без посмішки не прочитати. Що означають дивні українські слова з радіодиктанту

Більшість з цих слів діалектизми

Радіодиктант національної єдності, який пройшов 27 жовтня, мав досить цікавий текст. У ньому вживалось кілька смішних та маловідомих слів.

"Телеграф" зібрав найкращі з них та пояснив їх значення. Зауважимо, що деякі з цих слів зустрічаються на Галичині чи західній Україні, але в побуті їх можна вживати будь-де.

Цікаві слова з радіодиктанту

Пітятко — це діалектне слово із Закарпаття. Воно означає "маленьке курча". На заході країни його використовують досить часто, але широкому загалу воно стало відоме саме після радіодиктанту.

Кияхи — це діалектна назва качанів кукурудзи. Слово найчастіше можна почути на Чернігівщині та в поліських говорах. До прикладу: Посіяти треба стільки кукурудзи, скільки вони зможуть довести до ладу… від першого боронування… до останнього, кинутого в кошик кияха.

Допіру — діалект української мови, який має кілька значень. Одне з них — тільки що або щойно. До прикладу, Вона була свіжа, ніби допіру вийшла з моря. (Кучер, Чорноморці, 1956, 14). Друге значення — тільки, яке зустрічається в побуті. Приклад: Дивись, Романе, тобі всюди і шана, і хвала. Допіру глянуть на твої погони, на п'ятикутну зірку.., одразу капелюхи з голів… (Вітч., 1, 1947, 22).

Лелітки — це слово частіше зустрічалось, ніж попередні, але його знає досить мало українців. Воно має кілька значень: перше — блискуче кружальце для прикрас або блискучі цяточки на чому-небудь. Приклад: Не питай, чи то справді роса самоцвітна, всесвітня краса, чи то, може, те сонце здурило, в лелітки дощ холодний змінило (Л. Укр., І, 1951, 201). Друге значення — назва квітки.

Між'яр'я – це слово могло збентежити чимало українців у радіодиктанті, адже дехто плутається в правильності його написання. Означає це слово — місцевість розташовану між ярами. Складається воно з префікса "між" та кореня "яр", пишеться з двома апострофами.

