Радянські модниці мріяли про них: коли в СРСР почали виготовляти кольорові колготки (фото)

Колготки в радянські часи були в дефіциті, а кольорові — тим більше

Колись в СРСР колготки були рідкістю, адже їх було мало і їх швидко розбирали з полиць. Згодом з’явилися кольорові, які змінили уявлення про жіночий стиль назавжди.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, коли в СРСР з'явились перші кольорові колготки та де їх виготовляли. Спочатку звичайні колготки з'явилися в СРСР у 1960-х роках, адже з Чехословаччини почали привозити перші моделі.

Кількість цих колготок була дуже обмежена. Придбати їх було складно: колготки швидко розкуповувалися, а їхня ціна була високою. Навіть при появі дрібних пошкоджень, таких як зачіпки або дірочки, радянські жінки намагалися акуратно зашити виріб, щоб продовжити його використання. Через обмежену кількість та швидке зношування дехто вдавався до різноманітних експериментів, щоб подовжити термін служби цього предмету гардероба.

Популярні кольорові колготки в СРСР

Справжній бум кольорових і ажурних моделей настав у 1980-х роках. Завезене з-за кордону обладнання дозволило налагодити масове виробництво більш якісних колготок. Одним із підприємств, що освоїло виробництво кольорових моделей, став Брестський панчоховий комбінат, який почав випускати популярні в ті роки колготки для модниць.

