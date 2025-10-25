Вони були на ніжках мало не всіх радянських жінок: коли в СРСР почали виготовляти чоботи-панчохи

Справжні шкіряні чоботи могли купити тільки найзабезпеченіші модниці

У середині 1970-х років у СРСР з’явилася нова модна тенденція — чоботи-панчохи на блискавці. Вони швидко завоювали популярність серед молоді та модниць.

"Телеграф" вирішив дізнатись, де їх почали виготовляти та нагадати, який вигляд вони мали на той час. Дизайн цих чобітків розробила радянський модельєр Віра Аралова.

Мода СРСР в 70-х

Виробництво розпочалося на ростовському підприємстві, де чоботи шили, зокрема, зі штучної лакованої шкіри. Попри високу витратність матеріалів, вироби швидко здобули популярність. Вони були особливо популярні завдяки своїй облягаючій формі, яка візуально подовжувала ноги, і їх часто носили з мініспідницею.

Найзабезпеченіші модниці могли дозволити собі оригінальні імпортні моделі з Польщі та Югославії, тоді як решта чекала своєї черги в магазинах.

Для довідки

Віра Аралова — це радянська художниця, модельєрка та сценографка, яка відома як винахідниця перших у світі жіночих чобіт на блискавці у 1950-х роках. Вона також була художньою керівницею журналу "Мод", художницею-модельєркою у "Будинку моделі" на Кузнецькому мосту і стала Заслуженою художницею РРФСР.

