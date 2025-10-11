Врятуєте і взуття, і пальто: прості способи, як захистити одяг від негоди цієї осені

Ось як доглядати за замшевим взуттям та мокрим пальтом

Перш ніж ваші улюблені пальта та взуття зіштовхнуться з осінніми дощами та сльотою, приділіть їм трохи уваги. Завдяки деяким простим маніпуляціям вони будуть виглядати бездоганно весь сезон.

Розповідаємо, як правильно доглядати пальто, кросівки та замшеве взуття, яке, як відомо, дуже вразливе до плям від води. Діючими способами поділилися у The Sun.

Як уберегти взуття від вологи і бруду

Водовідштовхувальний спрей – ваш головний помічник у захисті від негоди. Поступово розпорошіть його на чистий і сухий одяг або взуття з відстані близько 15 см, особливо ретельно обробивши шви та строчки.

Замша — один із головних трендів цієї осені, але вона потребує особливого догляду, адже легко вбирає вологу та залишає плями. Якщо ви потрапили під дощ у замшевому взутті, дайте йому висохнути далеко від джерел тепла, а потім акуратно почистьте спеціальною щіткою для замші або м’якою сухою зубною щіткою.

Фото: freepik

Кросівки теж потребують турботи — особливо після прогулянок мокрими вулицями. Щоб зберегти форму і прискорити сушіння, набийте їх зім’ятим папером або газетою. Знімні устілки краще випрати окремо, а зовнішню поверхню взуття протріть вологою тканиною з невеликою кількістю миючого засобу — це запобігатиме появі стійких забруднень.

Що не можна робити з пальтом

Не прибирайте мокрі пальта відразу у шафу — так вони швидко вберуть запах вогкості. Краще повісьте їх на м’яку міцну вішалку і дайте повністю висохнути на повітрі. А щоб самим не замерзнути у холодну погоду, раніше "Телеграф" ділився способами зігрітися в домі, не витрачаючи жодної копійки.