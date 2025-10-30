Зробіть "амулет достатку" і покладіть у сумку: як легко залучити грошову удачу на Геловін

Цей амулет допоможе посилити енергію та відкрити грошовий потік

У ніч із 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу відзначають Геловін. В Україні свято також популярне, хоча не обходиться без критики. Проте наймістичніша ніч року наповнена особливою енергією, здатною залучити до будинку удачу та достаток.

"Телеграф" дізнався, які ритуали потрібно зробити на Геловін, щоб відкрити грошовий потік та залучити до життя нові можливості. Головне — вірити у свої сили.

Як залучити гроші та удачу на Геловін

У найжахливіше свято року заведено проводити обряди, але щоб бажання справді збулося, важливо вкласти у них намір та віру. Вважається, що цієї ночі межа між світами стає особливо тонкою, а значить — саме час попросити Всесвіт про допомогу і підтримку.

Один із найпростіших способів залучити грошову енергію — це створити свій мішечок достатку. Для цього вам потрібно взяти мішечок зеленого кольору, а можна просто клаптик тканини.

Покладіть у свій мішечок лавровий лист, трішки рису, 8 горошин запашного перцю, листочок базиліка та паличку кориці. Поки наповнюєте мішечок, думайте, чого хочете досягти. Далі візьміть аркуш паперу із зазначеною сумою грошей, яку хочете залучити та додайте в мішок. Зав’яжіть його, потримайте в долонях і тричі вимовте: "Гроші течуть до мене легко, достаток приходить з кожним вітерцем, багатство і процвітання наповнюють моє життя, я залучаю достаток щодня".

Свій амулет покладіть туди, де у вас зберігаються гроші, але краще носити в сумці, десь поруч із гаманцем. Завдяки йому фінансова енергія посилиться.

Також можна провести ритуал на залучення нових можливостей. Для цього візьміть чашку з водою, подивіться на неї й уявіть, що всі ваші бажання та успіх зовсім поряд. Промовте про себе: "Нехай всі можливості легко приходять до мене, а я готовий їх прийняти".

Потім обережно поставте чашку на підвіконня або стіл і залиште на ніч. Вода символізує потік енергії та притягує до вас нові ідеї та можливості. Вранці випийте воду, уявляючи, як енергія успіху входить у ваш день.

