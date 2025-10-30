Сделайте "амулет богатства" и положите в сумку: как легко привлечь денежную дачу на Хэллоуин

Этот амулет поможет усилить энергию и открыть денежный поток

В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. В Украине праздник также популярен, хотя не обходится без критики. Тем не менее самая мистическая ночь года наполнена особой энергией, способной привлечь в дом удачу и достаток.

"Телеграф" узнал, какие ритуалы нужно сделать на Хэллоуин, чтобы открыть денежный поток и привлечь в жизнь новые возможности. Главное — верить в свои силы.

Как привлечь деньги и удачу на Хэллоуин

В самый жуткий праздник года принято проводить обряды, но чтобы желание действительно сбылось, важно вложить в них намерение и веру. Считается, что в эту ночь граница между мирами становится особенно тонкой, а значит — самое время попросить Вселенную о помощи и поддержке.

Один из самых простых способов привлечь денежную энергию — это создать свой мешочек изобилия. Для этого вам нужно взять мешочек зеленого цвета, а можно просто кусок ткани.

Положите в свой мешочек лавровый лист, немного риса, 8 горошин душистого перца, листочек базилика и палочку корицы. Пока наполняете мешочек, думайте о том, чего хотите достичь. Далее возьмите листок бумаги с указанием суммы денег, которую хотите привлечь и добавьте в мешок. Завяжите его, поддержите в ладонях и трижды произнесите: "Деньги текут ко мне легко, изобилие приходит с каждым ветром, богатство и процветание наполняют мою жизнь, я привлекаю изобилие каждый день".

Свой амулет положите туда, где у вас хранятся деньги, но лучше носить в сумке, где-то рядом с кошельком. Благодаря ему денежная энергия усилится.

Также можно провести ритуал на привлечение в жизнь новых возможностей. Для этого возьмите чашку с водой, посмотрите на нее и представьте, что все ваши желания и успех совсем рядом. Произнесите про себя: "Пусть все возможности легко приходят ко мне, а я готов их принять".

Затем аккуратно поставьте чашку на подоконник или стол и оставьте на ночь. Вода символизирует поток энергии и притягивает к вам новые идеи и возможности. Утром выпейте воду, представляя, как энергия успеха входит в ваш день.

