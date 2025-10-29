З марлі, паперу та сміттєвих пакетів: три варіанти веселих і бюджетних костюмів на Хелловін (відео)

Ці хелловінські костюми не вимагатимуть зайвих витрат

У п’ятницю, 31 жовтня, в Україні та світі відзначається Хелловін. До свята влаштовують тематичні вечірки, фотосесії та флешмоби у соцмережах. Користувачі демонструють веселі та страшні костюми, грим та макіяж.

"Телеграф" зібрав три варіанти бюджетних костюмів на Хелловін, які можна повторити одному або в компанії друзів та колег.

"Класичний" костюм з марлі

Багато хто на Хелловін вибирає класичний костюм з марлі або бинтів, який можна доповнити бутафорською кров’ю або ж забруднити звичайним харчовим барвником. Виглядає це прикольно, а коштує взагалі копійки. Тож, якщо шукаєте бюджетний варіант костюма на "страшне" свято, просто обмотайте себе марлею.

Бюджетний варіант із паперовими пакетами

Цей варіант костюмів на Хелловін відмінно підійде для компанії друзів або колег. Все, що вам потрібно — чисті та порожні паперові пакети. На них потрібно намалювати кумедні або страшненькі пички і просто надіти на голову. Також можна зробити в пакетах отвори для очей, щоб бачити, що відбувається довкола.

Смішні костюми зі сміттєвих пакетів

В цьому випадку доведеться трохи заморочиться, але виходить дуже смішно і досить бюджетно. Все що вам потрібно, це великі пакети для сміття, найкраще чорні. Зробіть в них отвори для ніг та однієї руки, надягніть на себе і сховайтесь у цьому пакеті, діставши одну руку. З боку ви виглядатимете, як страус. І вперед — до веселих фото та відео для соцмереж на Хелловін.

