Саркофаги, мавзолеї та прохолода навіть у спеку. Які таємниці зберігає Єврейське кладовище у Чернівцях

Старовинне єврейське кладовище у Чернівцях оповите містикою. Це одне з найдавніших міських кладовищ, що біло засновано у 1866 році за рішенням муніципалітету.

"Телеграф" розповідає історію кладовища, план якого розробив інженер Реллі, який створив проєкт, схожий на садово-парковий комплекс. На Єврейському кладовищі в Чернівцях спочивають понад 50 тисяч колишніх мешканців міста. Загальна площа кладовища близько 14 гектарів, воно складається зі 137 прямокутників, що утворюють великий замкнений комплекс.

Єврейське кладовище у Чернівцях

Надгробки дуже різноманітні

Єврейське кладовище у Чернівцях вважається одним з найбільших та найстаріших у Східній Європі. Його було офіційно закрито для масових поховань у 1965 році. Від 1995 року цвинтар належить до історико-культурного заповідника "Кладовище на вулиці Зеленій".

Традиційні єврейські надгробки

Хто з відомих людей похований на Єврейському цвинтарі

Серед тих, хто знайшов там свій останній спочинок — перший єврейський міський голова Едуард Райс, відомий юдейський поет Еліезер Штейнбарг, громадський діяч та лідер єврейської громади Бенно Штраухер. Там поховано й багато інших людей, які зробили значний внесок у політичне, економічне, культурне та громадське життя Чернівців та розвиток єврейської громади міста.

На Єврейському кладовищі у Чернівцях поховано близько 50 тисяч людей

Надгробки Єврейського кладовища — різноманіття та загадковість

Окрім традиційних надгробків на кладовищі є саркофаги, обеліски, мавзолеї та стели. Тогочасні майстри робили їх з граніту, мармуру, габро, пісковика, цементу тощо. Написи на них здебільшого на івриті, російській та німецькій мовах. На деяких вказано посада чи професія померлого, подекуди – вірш чи епітафія.

На кладовищі багато мацев – це єврейський надгробок у формі вертикальної кам’яної плити, інколи металевої чи дерев’яної. На ній вирізьблено написи та символи.

Легенди та міфи Єврейського кладовища Чернівців

Цей цвинтар здавна приваблює поціновувачів загадковості. Воно оповите містичними історіями. Наприклад, здавна кажуть, що навіть якщо в місті спека — там завжди буде прохолодно. Не радять перебувати на цьому кладовищі після заходу сонця – можна відчути дію чогось потойбічного.

На деяких зображено левів

Є родинні поховання

