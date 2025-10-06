Ще одне місто України отримає свій крематорій: як виглядатиме і коли відкриття (фото)

Крематорій у Львові зводять на Голосківському кладовищі.

В Україні наразі три працюючих крематорії — в Києві, Харкові та Одесі. Ще в одному місті він має з'явитися незабаром. Це Львів — тут на Голосківському кладовищі за 200 мільйонів гривень збудують цілий комплекс. В тестовому режимі за планом він мав запрацювати до кінця 2025 року, але вже відомо про зсунення термінів.

У міськраді Львова повідомляють: капсулу на місці будівництва заклали ще в січні, старі будівлі демонтували та розрівняли територію. Влітку затвердили проєкт та кошторис. Загалом комплекс займе понад 1600 квадратних метрів. Завершити його мають, згідно з останніми даними в грудні 2026 року.

Проєкт крематорію передбачає чорний колір будівлі

Міська влада планує, що крематорій зменшить навантаження на міські кладовища. Також, це буде більш зручним для родичів тих людей, які обрали кремацію, адже найближчий крематорій від Львова — у Києві і транспортування це чималі витрати.

Що відомо про Львівський крематорій та як він буде виглядати

Авторами проєкту Львівського крематорію є маріупольці, що мешкають в Берліні. Їхній проєкт обрали ще у 2021 році. Крематорій це буде квадратна будівля 40 на 40 метрів. Щоб символізувати перехід між двома світами, в проєкт включили водяний басейн.

Архітектура, що поєднує сучасні технології та символіку переходу

У новому крематорії передбачена церемоніальна зала, окремі приміщення для священнослужителів різних конфесій, кімната для зберігання урн із прахом та спеціальне приміщення з холодильним обладнанням для тіл. Технологічне оснащення значно випереджає українські аналоги — це сучасні печі з мінімальними викидами, адже система повторно використовує гази з процесу й фактично не утворює диму. Від будівлі до зали прощання буде вести доріжка крізь символічний ліс. Контраст білосніжної зали з чорними об’ємами крематорію та колумбарію, за задумом, підкреслює межу між життям і смертю.

Зазначимо, на початку 80-х років 20 ст. у Львові вже починали будівництво крематорію, однак не завершили. Припускають, що частину фундаменту зможуть використати при будівництві колумбарію.

Візуалізація комплексу на Голосківському кладовищі - зал прощань має бути білим

Чому для Львова крематорій так потрібен і скільки коштуватиме послуга

У Львові кладовища переповнені померлими. Крематорій дасть можливість в прямому сенсі зайняти менше місця. Одне місце традиційного поховання може дати можливість для створення до 10 кремаційних. Якщо йдеться про колумбарні ніші — ще втричі більше. Не варто забувати і про заповіти й інші способи зберігання праху, кремація дасть можливість забрати з собою рідних в інші міста або ж виконати останню волю.

Приблизна вартість кремації, яка очікується у Львівському крематорію — від 1500 до 2500 грн. Зазначимо, що також потрібно врахувати супутні витрати — вартість труни, похоронної атрибутики, організацію прощання чи релігійної процедури тощо. Вартість в інших крематоріях України за повний комплекс досягає 20 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна в крематорії влаштувати церемонію прощання відповідно до канонів релігій. Всупереч популярним забобонам, православна церква не виступає проти кремації.