Ще одне місто України отримає свій крематорій: як виглядатиме і коли відкриття (фото)
Крематорій у Львові зводять на Голосківському кладовищі.
В Україні наразі три працюючих крематорії — в Києві, Харкові та Одесі. Ще в одному місті він має з'явитися незабаром. Це Львів — тут на Голосківському кладовищі за 200 мільйонів гривень збудують цілий комплекс. В тестовому режимі за планом він мав запрацювати до кінця 2025 року, але вже відомо про зсунення термінів.
У міськраді Львова повідомляють: капсулу на місці будівництва заклали ще в січні, старі будівлі демонтували та розрівняли територію. Влітку затвердили проєкт та кошторис. Загалом комплекс займе понад 1600 квадратних метрів. Завершити його мають, згідно з останніми даними в грудні 2026 року.
Міська влада планує, що крематорій зменшить навантаження на міські кладовища. Також, це буде більш зручним для родичів тих людей, які обрали кремацію, адже найближчий крематорій від Львова — у Києві і транспортування це чималі витрати.
Що відомо про Львівський крематорій та як він буде виглядати
Авторами проєкту Львівського крематорію є маріупольці, що мешкають в Берліні. Їхній проєкт обрали ще у 2021 році. Крематорій це буде квадратна будівля 40 на 40 метрів. Щоб символізувати перехід між двома світами, в проєкт включили водяний басейн.
У новому крематорії передбачена церемоніальна зала, окремі приміщення для священнослужителів різних конфесій, кімната для зберігання урн із прахом та спеціальне приміщення з холодильним обладнанням для тіл. Технологічне оснащення значно випереджає українські аналоги — це сучасні печі з мінімальними викидами, адже система повторно використовує гази з процесу й фактично не утворює диму. Від будівлі до зали прощання буде вести доріжка крізь символічний ліс. Контраст білосніжної зали з чорними об’ємами крематорію та колумбарію, за задумом, підкреслює межу між життям і смертю.
Зазначимо, на початку 80-х років 20 ст. у Львові вже починали будівництво крематорію, однак не завершили. Припускають, що частину фундаменту зможуть використати при будівництві колумбарію.
Чому для Львова крематорій так потрібен і скільки коштуватиме послуга
У Львові кладовища переповнені померлими. Крематорій дасть можливість в прямому сенсі зайняти менше місця. Одне місце традиційного поховання може дати можливість для створення до 10 кремаційних. Якщо йдеться про колумбарні ніші — ще втричі більше. Не варто забувати і про заповіти й інші способи зберігання праху, кремація дасть можливість забрати з собою рідних в інші міста або ж виконати останню волю.
Приблизна вартість кремації, яка очікується у Львівському крематорію — від 1500 до 2500 грн. Зазначимо, що також потрібно врахувати супутні витрати — вартість труни, похоронної атрибутики, організацію прощання чи релігійної процедури тощо. Вартість в інших крематоріях України за повний комплекс досягає 20 тисяч гривень.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи можна в крематорії влаштувати церемонію прощання відповідно до канонів релігій. Всупереч популярним забобонам, православна церква не виступає проти кремації.