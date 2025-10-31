Саркофаги, мавзолеи и прохлада даже в жару. Какие тайны хранит Еврейское кладбище в Черновцах

Массовые захоронения там были прекращены с 1965 года

Старинное еврейское кладбище в Черновцах окутано мистикой. Это одно из самых старых городских кладбищ, основанное в 1866 году по решению муниципалитета.

"Телеграф" рассказывает о кладбище, план которого разработал инженер Релли, создавший проект, похожий на садово-парковый комплекс. На Еврейском кладбище в Черновцах покоятся более 50 тысяч бывших жителей города. Общая площадь кладбища около 14 гектаров, она состоит из 137 прямоугольников, образующих большой замкнутый комплекс.

Еврейское кладбище в Черновцах

Надгробия очень разнообразны

Еврейское кладбище в Черновцах считается одним из самых больших и старейших в Восточной Европе. Оно было официально закрыто для массовых захоронений в 1965 году. С 1995 года кладбище относится к историко-культурному заповеднику "Кладбище на улице Зеленой".

Традиционные еврейские надгробия

Кто из известных людей похоронен на Еврейском кладбище

Среди нашедших там свое последнее пристанище — первый еврейский городской голова Эдуард Райс, известный иудейский поэт Элиезер Штейнбарг, общественный деятель и лидер еврейской общины Бенно Штраухер. Там похоронены и многие другие люди, которые внесли значительный вклад в политическую, экономическую, культурную и общественную жизнь Черновцов и развитие еврейской общины города.

На Еврейском кладбище в Черновцах похоронены около 50 тысяч человек

Надгробия Еврейского кладбища — разнообразие и загадочность

Кроме традиционных надгробий на кладбище есть саркофаги, обелиски, мавзолеи и стелы. Мастера того времени делали их из гранита, мрамора, габбро, песчаника, цемента и т.д. Надписи на них в основном на иврите, русском и немецком языках. На некоторых указана должность или профессия умершего, местами – стихотворение или эпитафия.

На кладбище много мацев – это еврейское надгробие в форме вертикальной каменной плиты, иногда металлической или деревянной. На ней вырезаны надписи и символы.

Легенды и мифы Еврейского кладбища Черновцов

Это кладбище издавна привлекает ценителей загадочности. Оно окутано мистическими историями. Например, издавна говорят, что даже если в городе жара — там всегда будет прохладно. Не советуют находиться на этом кладбище после заката – можно почувствовать действие чего-то потустороннего.

На некоторых изображен львов

Есть семейные захоронения

