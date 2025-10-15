Єгипет у Сумах: кому збудували піраміду на кладовищі і як вона виглядає (фото)

Серед стандартних пам'ятників на цвинтарі у центральній частині міста є одна незвична споруда, яка точно зацікавить — піраміда-усипальниця

На центральному кладовищі Сум стоїть споруда, що вже понад століття, ймовірно, тримає у напрузі місцевих краєзнавців — кам’яна піраміда, схожа на єгипетську. Хто і навіщо звів її тут, ніхто достеменно не знає.

Навколо гробниці вирують легенди — про самогубця, про дуелі гусарів і навіть таємні ходи під землею. Проте, як і більшість загадок, ця все ще чекає свого розгадування. Про цю піраміду написав архітектор Ігор Тітаренко у Facebook.

Дослідники вважають, що усипальниця заввишки близько 8 метрів і з основою у формі квадрата (7×7 м) зведена на початку XIX століття. Колись вона мала верхівку, якої нині немає — так само як і більшості внутрішнього оздоблення, яке було розграбоване ще десятки років тому. Усередині залишилися лише сліди ніші — можливо, місця для трун або ритуальних предметів.

Однак інші вчені вважають, що вона збудована понад століття тому.

Існує припущення, що поховані там могли бути представниками заможної родини, які пов’язані з Єгиптом. Дехто з дослідників навіть вбачає у споруді сліди техніки енкаустики — давнього способу обробки поверхні воском і смолою, характерного для античної архітектури. Людина або люди, поховані в піраміді, мабуть, були відлучені від церкви, тому що піраміда знаходилася за межами колишнього цвинтаря.

Вигляд піраміди колись

За легендою, під пірамідою були підземні ходи. Проте це спростовує один із місцевих дигерів, який намагався їх знайти, але марно.

Піраміду офіційно описали ще у 1981 році — тоді в її паспорті зазначили, що вона стоїть поза межами старого кладовища, тож можливо, це місце спочинку самогубця чи вбитого на дуелі гусара.

