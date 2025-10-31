Кіт-касир з "Аврори" підкорив соцмережі: відео розсмішило українців однією деталлю

Відео з незвичним касиром набрало тисячі переглядів, а користувачі пропонують відправити на роботу і своїх улюбленців.

В мережі набирає популярності відео з котом-касиром — магазині "Аврора" помітили пухнастого помічника. Кіт зручно влаштувався просто на касі й став справжньою зіркою серед покупців. Пухнастий сірий кіт оглядав все навколо дуже прискіпливим поглядом. "Щось у касира настрій не дуже", — відмічають українці та пропонують і своїх улюбленців відправити попрацювати.

Відео розмістила Юлія Козенко з Полтавщини. Відео зняте в місті Зіньків. Жінці писали, що напевне, до неї вийшов сам керівник магазину або власник мережі, аж настільки в кота самовпевнений вид.

Користувачі в захваті від пухнастого касира. Пропонують варіанти, що може означати вираз його мордочки та те, як він отримує зарплату: "Коли прийшов на зміну в "Аврору", але зарплату обіцяли рибкою".

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли котів бачать на касі саме в "Аврорі". Користувачі також ділились в коментарях фотографіями своїх чотирилапих касирів. Кіт на касі — нова фішка "Аврори", вважають деякі користувачі.

Що, у кожної "Аврори" свій штатний кіт користувачка Вікторія

Кіт на касі в "Аврорі"

Інший кіт на касі в "Аврорі"

"Обслуговування тільки за пакетик корму", "Реально наче продавчиню перетворили, погляд суто професійний", "Розраховуєтесь картою чи вологим кормом?" — користувачі не втомлювались жартувати про особливий погляд кота.

