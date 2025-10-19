"Треба до США по Tomahawk відправити". Курйозна крадіжка розсмішила українців
Сталась неоднозначна ситуація у Томаківці не вперше
Українці досить часто створюють курйозні ситуації, які веселять мережу. Але є серед них такі, що викликають й здивування. До прикладу, в Україні хтось вкрав нерозірвану бомбу.
Про це пише місцевий паблік Дніпра. Зазначається, що йдеться про КАБ — керовану авіаційну бомбу.
Відомо, що невідомі люди в Томаківці, на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, вкрали цілий КАБ. Цікаво, що у цьому населеному пункті таке стається не вперше. Адже у 2024 тут вкрали іншу нерозірвану авіабомбу.
У коментарях користувачі жартували про те, що скоро стане відомо, хто злодій, адже бомба може взірватись у будь-яку мить. Саме через це чимало людей написали, що нерозірваний КАБ — небезпечне сусідство. Були й ті, хто пропонували знайти злодіїв та відправити їх у США. Аби вони для України накрали "Томагавків", які президент США Дональд Трамп відмовляється давати Києву. Також українці жартували, що у "господарстві все знадобиться" навіть КАБ.
Для довідки
КАБ — це керована авіаційна бомба, високоточний боєприпас, який відрізняється від звичайних бомб наявністю системи наведення та аеродинамічних поверхонь, що дозволяє йому з високою точністю вражати цілі.
У Росії на озброєнні є чимало КАБів, зокрема:
- КАБ‑500 — маса ~500 кг
- КАБ‑1000 — бомба масою ~1000 кг
- КАБ‑1500 — масою ~1500 кг
- КАБ‑500‑ОД.
