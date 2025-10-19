"Треба до США по Tomahawk відправити". Курйозна крадіжка розсмішила українців

Сталась неоднозначна ситуація у Томаківці не вперше

Українці досить часто створюють курйозні ситуації, які веселять мережу. Але є серед них такі, що викликають й здивування. До прикладу, в Україні хтось вкрав нерозірвану бомбу.

Про це пише місцевий паблік Дніпра. Зазначається, що йдеться про КАБ — керовану авіаційну бомбу.

Відомо, що невідомі люди в Томаківці, на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, вкрали цілий КАБ. Цікаво, що у цьому населеному пункті таке стається не вперше. Адже у 2024 тут вкрали іншу нерозірвану авіабомбу.

У Томаківці вкрали КАБ

У коментарях користувачі жартували про те, що скоро стане відомо, хто злодій, адже бомба може взірватись у будь-яку мить. Саме через це чимало людей написали, що нерозірваний КАБ — небезпечне сусідство. Були й ті, хто пропонували знайти злодіїв та відправити їх у США. Аби вони для України накрали "Томагавків", які президент США Дональд Трамп відмовляється давати Києву. Також українці жартували, що у "господарстві все знадобиться" навіть КАБ.

Для довідки

КАБ — це керована авіаційна бомба, високоточний боєприпас, який відрізняється від звичайних бомб наявністю системи наведення та аеродинамічних поверхонь, що дозволяє йому з високою точністю вражати цілі.

КАБ, характеристика

КАБ та воронка від нього

У Росії на озброєнні є чимало КАБів, зокрема:

КАБ‑500 — маса ~500 кг

КАБ‑1000 — бомба масою ~1000 кг

КАБ‑1500 — масою ~1500 кг

КАБ‑500‑ОД.

Раніше "Телеграф" розповідав, що старенька машина у столиці розвеселила українців.