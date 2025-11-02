Бачите тут хаскі? Ця проста загадка перевірить вашу уважність

Здається, цей хаскі майстер маскування

Якщо хочете перевірити свою уважність, спробуйте швидко впоратися із простою головоломкою. Ваше завдання — знайти на картинці собаку породи хаскі, який стоїть на зимовій галявині

Видання Stern.de поділилося відеороликом, на якому з першого погляду дуже складно помітити хаскі. А у вас вийде?

Хаскі на засніженій галявині

На перший погляд, перед вами звичайний зимовий пейзаж: снігова галявина, замерзлий ставок і темна лінія дерев на горизонті. Здавалося б, тут немає нічого примітного. Але не поспішайте з висновками, оскільки на цьому знімку майстерно сховався хаскі.

Де тут хаскі?

Завдяки своєму забарвленню, він злився з навколишнім пейзажем так спритно, що навіть найспостережливішим користувачам інтернету не з першого погляду вдається знайти собаку на картинці.

Якщо вам не вдалося знайти чотирилапого майстра маскування — не засмучуйтеся, можливо, вам пощастить в іншій головоломці. Ми залишаємо вам підказку, де сховався пес.

Хаскі на зображенні

"Телеграф" писав раніше, як виглядає найдорожчий собака у світі. Вона коштує мільйон доларів.