Бачите тут хаскі? Ця проста загадка перевірить вашу уважність

Автор
Катерина Любимова
Дата публікації
Хаскі
Хаскі. Фото Колаж "Телеграфу"

Здається, цей хаскі майстер маскування

Якщо хочете перевірити свою уважність, спробуйте швидко впоратися із простою головоломкою. Ваше завдання — знайти на картинці собаку породи хаскі, який стоїть на зимовій галявині

Видання Stern.de поділилося відеороликом, на якому з першого погляду дуже складно помітити хаскі. А у вас вийде?

Хаскі на засніженій галявині
Хаскі на засніженій галявині

На перший погляд, перед вами звичайний зимовий пейзаж: снігова галявина, замерзлий ставок і темна лінія дерев на горизонті. Здавалося б, тут немає нічого примітного. Але не поспішайте з висновками, оскільки на цьому знімку майстерно сховався хаскі.

Знайдіть хаскі на зображенні
Де тут хаскі?

Завдяки своєму забарвленню, він злився з навколишнім пейзажем так спритно, що навіть найспостережливішим користувачам інтернету не з першого погляду вдається знайти собаку на картинці.

Якщо вам не вдалося знайти чотирилапого майстра маскування — не засмучуйтеся, можливо, вам пощастить в іншій головоломці. Ми залишаємо вам підказку, де сховався пес.

Де хаскі на зображенні
Хаскі на зображенні

"Телеграф" писав раніше, як виглядає найдорожчий собака у світі. Вона коштує мільйон доларів.

