Найдорожча собака у світі коштує мільйон доларів. Як вона виглядає і чи є в Україні (відео)

Такий собака потребує імпортного м’яса та належного догляду

Однією з найдорожчих собак у світі є тибетський мастиф. Вартість цуценя цієї породи стартує від 2000 доларів і може сягати кількох мільйонів. Але і догляд за улюбленцем вимагає щорічних вкладень і це задоволення зовсім недешеве.

У Telegram-каналі з’явилося відео з тибетським мастифом, якого на виставці купили за мільйон доларів. Це собака великого розміру з пишною гарною гривою.

Як виглядає тибетським мастиф і за що його цінують

Тибетський мастиф є однією з найбільших та найдорожчих порід собак у світі, родом він з Китаю та Непалу. Домашній улюбленець відрізняється спокійною вдачею, розумом і внутрішньою силою.

Ця порода цінується за неймовірну відданість, уміння захищати сім’ю та територію, а також за вроджену стриманість. Попри величезні розміри, тибетський мастиф досить врівноважений. У нього гарна щільна шерсть, яка захищає від холоду, а навколо шиї у таких собак утворюється пишна грива, що надає йому величного вигляду.

Як виглядає тибетський мастиф

Такі собаки дуже популярні серед багатіїв, оскільки є показником статусу. Крім того, що мастифів продають за тисячі й навіть мільйони доларів, це ще не межа, адже утримання такого вихованця також коштує кругленьку суму. На рік у середньому доведеться витрачати приблизно 20 тисяч доларів.

Тибетському мастифу потрібен належний догляд, ветеринар, навчання, іграшки, а також імпортне м’ясо. За все життя на такого пса витрачають понад 200 тисяч доларів.

Відомо, що у 2011 році одне цуценя такої породи в Китаї було продано за 1,5 мільйона доларів, а у 2014 році цуценя тибетського мастифа продали майже за 2 мільйони доларів.

Тибетського мастифа цінують за відданість та охорону території

В Україні можна придбати таке цуценя, його вартість на OLX стартує від 15 тисяч гривень й вище. Є пропозиції за 4 тисячі гривень, але це собаки без документів.

Вартість щенят тибетського мастифу в Україні

"Телеграф" писав раніше, який собака стане випробуванням для сім’ї з дітьми. Вона маленька, але горда.