Вы видите здесь хаски? Эта простая загадка проверит вашу внимательность

Похоже, этот хаски мастер маскировки

Если хотите проверить свою внимательность, попробуйте быстро справиться с простой головоломкой. Ваша задача — найти на картинке собаку породы хаски, который стоит на зимней поляне

Издание Stern.de поделилось видеороликом, на котором с первого взгляда очень сложно заметить хаски. Получится ли у вас?

Хаски на заснеженной поляне

На первый взгляд перед вами обычный зимний пейзаж: снежная поляна, замерзший пруд и темная линия деревьев на горизонте. Казалось бы, здесь нет ничего примечательного. Но не спешите с выводами, поскольку на этом снимке мастерски спрятался хаски.

Где здесь хаски?

Благодаря своей окраске, он слился с окружающим пейзажем так ловко, что даже самым наблюдательным пользователям интернета не с первого взгляда удается найти собаку на картинке.

Если вам не удалось отыскать четвероногого мастера маскировки — не расставайтесь, возможно, вам повезет в другой головоломке. Мы оставляем вам подсказку, где же спрятался пес.

Хаски на картинке

