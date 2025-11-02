Укр

Вы видите здесь хаски? Эта простая загадка проверит вашу внимательность

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Хаски
Хаски. Фото Коллаж "Телеграфа"

Похоже, этот хаски мастер маскировки

Если хотите проверить свою внимательность, попробуйте быстро справиться с простой головоломкой. Ваша задача — найти на картинке собаку породы хаски, который стоит на зимней поляне

Издание Stern.de поделилось видеороликом, на котором с первого взгляда очень сложно заметить хаски. Получится ли у вас?

Хаски на заснеженной поляне
Хаски на заснеженной поляне

На первый взгляд перед вами обычный зимний пейзаж: снежная поляна, замерзший пруд и темная линия деревьев на горизонте. Казалось бы, здесь нет ничего примечательного. Но не спешите с выводами, поскольку на этом снимке мастерски спрятался хаски.

Найдите хаски на картинке
Где здесь хаски?

Благодаря своей окраске, он слился с окружающим пейзажем так ловко, что даже самым наблюдательным пользователям интернета не с первого взгляда удается найти собаку на картинке.

Если вам не удалось отыскать четвероногого мастера маскировки — не расставайтесь, возможно, вам повезет в другой головоломке. Мы оставляем вам подсказку, где же спрятался пес.

Где хаски на картинке
Хаски на картинке

"Телеграф" писал ранее, как выглядит самая дорогая собака в мире. Она стоит миллион долларов.

Теги:
#Собака #Тест #Внимательность #Хаски