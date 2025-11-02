Першою отримала "Оскар" та підкорила Голлівуд: як харків'янка Варвара Каринська змінила світовий балет (фото)

В костюмах модельєрки Каринської знімались популярні актори

Варвара Каринська, уродженка Харкова, здобула світову славу як дизайнерка костюмів для балету та кіно. Протягом XX століття вона працювала в Парижі та Нью-Йорку, створюючи костюми для театрів та кіностудій.

Видатна харків'янка стала першою громадянкою України, яка отримала "Оскар". А у її роботах знімалися Марлен Дітріх, Елізабет Тейлор та Інгрід Бергман, а серед її партнерів у мистецтві були Сальвадор Далі та Марк Шагал. "Телеграф" вирішив розповісти про життя Каринської.

Чим відома модельєрка родом з Харкова

Народилася жінка 3 жовтня 1886 року в Харкові в родині купця-мільйонера. З дитинства захоплювалася вишивкою, навчалася праву, тричі виходила заміж та виховала двох дітей. Після революції 1917 року вона емігрувала до Європи, де працювала в Парижі, створювала костюми для трупи "Балле рюс де Монте-Карло" та співпрацювала з провідними художниками.

З 1939 року Каринська оселилася в Нью-Йорку, де очолювала костюмну частину Нью-Йоркського балету і розробила образи для майже 50 постановок, включно з "Лускунчиком", "Сном у літню ніч" та "Другим концертом Чайковського". Вона впровадила легкі багатошарові пачки та модифікувала корсет, забезпечивши балетисткам свободу рухів і зручність, які стали стандартом у світі.

За життя Каринська створила тисячі костюмів, зберегла унікальну колекцію церковної вишивки XII–XIII століть, а також вдосконалила балетну пачку. Про це йдеться у відео галериста та куратора Сергія Войтока на Facebook.

Вона стала першою українкою, яка отримала "Оскар" за дизайн костюмів для фільму "Жанна д'Арк". За життя вона створила понад 9 тисяч костюмів, співпрацювала з Матіссом, Далі та Шагалом і була головною стилісткою Нью-Йоркського балету.

Щодо унікальної колекції церковної вишивки XII–XIII століть, то Варвара Каринська вивезла її за кордон, щоб урятувати мистецтво від знищення радянською владою. Зробити це їй вдалося під виглядом організації виставки робіт своїх учнів у Європі.

