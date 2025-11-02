Первой получила "Оскар" и покорила Голливуд: как харьковчанка Варвара Каринская изменила мировой балет (фото)

В костюмах модельера Каринской снимались популярные актеры

Варвара Каринская, уроженка Харькова, приобрела мировую славу как дизайнер костюмов для балета и кино. В течение XX века она работала в Париже и Нью-Йорке, создавая костюмы для театров и киностудий.

Выдающаяся харьковчанка стала первой гражданкой Украины, получившей "Оскар". В ее работах снимались Марлен Дитрих, Элизабет Тейлор и Ингрид Бергман, а среди ее партнеров в искусстве были Сальвадор Дали и Марк Шагал. "Телеграф" решил рассказать о жизни Каринской.

Чем известна модельер родом из Харькова

Женщина родилась 3 октября 1886 года в Харькове в семье купца-миллионера. С детства увлекалась вышивкой, изучала право, трижды выходила замуж и воспитала двоих детей. После революции 1917 года она эмигрировала в Европу, где работала в Париже, создавала костюмы для труппы "Балле рюс де Монте-Карло" и сотрудничала с ведущими художниками.

С 1939 года Каринская поселилась в Нью-Йорке, где возглавляла костюмную часть Нью-Йоркского балета и разработала образы для почти 50 постановок, включая "Щелкунчик", "Сон в летнюю ночь" и "Второй концерт Чайковского". Она внедрила легкие многослойные пачки и модифицировала корсет, обеспечив балеринам свободу движений и удобство, которые стали стандартом в мире.

За свою жизнь Каринская создала тысячи костюмов, сохранила уникальную коллекцию церковной вышивки XII–XIII веков, а также усовершенствовала балетную пачку. Об этом говорится в видео галериста и куратора Сергея Войтока на Facebook.

Она стала первой украинкой, получившей "Оскар" за дизайн костюмов для фильма "Жанна д'Арк". За свою жизнь она создала более 9 тысяч костюмов, сотрудничала с Матиссом, Дали и Шагалом и была главным стилистом Нью-Йоркского балета.

Что касается уникальной коллекции церковной вышивки XII–XIII веков, то Варвара Каринская вывезла ее за границу, чтобы спасти искусство от уничтожения советской властью. Сделать это ей удалось под видом организации выставки работ своих учеников в Европе.

