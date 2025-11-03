Українці у захваті від нової локшини швидкого харчування, але вона може бути смертельно небезпечною (фото)

Локшина містить небезпечні речовини

В Україні набирає популярності корейська лапша швидкого приготування під назвою Buldak. Вона відрізняється насиченим смаком і гострим соусом, який продається разом з нею.

Що треба знати:

Buldak — локшина корейського виробництва

Вона буває зі смаком сиру, м'яса, гострого перцю

Пачка Buldak обійдеться щонайменше у 120 гривень

Що відомо про локшину Buldak

Протягом останніх місяців у мережі ширяться ролики з лапшою Buldak, яку почали купувати українці. Користувачі знімають ролики, як вони готують локшину швидкого приготування. Потрібно налити води у пательню, закип'ятити її та покласти туди локшину. Після цього слід додати туди трошки масла й гострого соусу, який продається разом з локшиною. Також треба додати соус, з яким ви обирали локшину: сирний, "карбонара", солодко-гострий, зі смаком чорного перцю.

В Україні локшина Buldak є недешевим задоволенням. Вартість однієї пачки варіюється від 120 до 170 гривень, залежно від смаку.

Попри популярність локшини Buldak, влітку 2025 року один із користувачів мережі з США помітив на упакуванні маркування "Попередження: рак і репродуктивна шкода". Річ у тому, що законодавство Каліфорнії зобов'язує компанії повідомляти споживачів про використання хімічних речовин, які викликають рак або репродуктивні проблеми. Водночас локшину виготовляють за однаковим рецептом у всіх країнах, що може означати, що ці речовини додають до продукту скрізь по світу.

Buldak містить речовини, які викликають рак

Інформувати людей у Каліфорнії потрібно, навіть якщо до продукту додавали невелику кількість таких компонентів. Зокрема, йдеться про такі харчові барвники, як Red 40 або Yellow 6, а також свинець або кадмій, які маркують позначкою Prop 65. Таким чином у локшину Buldak додають речовини, які можуть викликати онкологію та проблеми з репродуктивною системою.

