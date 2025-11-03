Укр

Украинцы в восторге от новой лапши быстрого питания, но она может быть смертельно опасна (фото)

Виктория Козар
Читати українською
Лапша Buldak
Лапша содержит опасные вещества

В Украине набирает популярность корейская лапша быстрого приготовления под названием Buldak. Она отличается насыщенным вкусом и острым соусом, который продается вместе с ней.

Что нужно знать:

  • Buldak — лапша корейского производства
  • Она бывает со вкусом сыра, мяса, острого перца
  • Пачка Buldak обойдется не менее 120 гривен

"Телеграф" расскажет больше о лапше, а также чем она опасна.

Что известно о лапше Buldak

В последние месяцы в сети распространяются ролики с лапшой Buldak, которую начали покупать украинцы. Пользователи снимают ролики, как готовят лапшой быстрого приготовления. Нужно налить воду в сковороду, вскипятить ее и положить туда лапшу. После этого следует добавить туда немного масла и острого соуса, который продается вместе с лапшой. Также нужно добавить соус, с которым вы выбирали лапшу: сырный, "карбонара", сладко-острый, со вкусом черного перца.

В Украине лапша Buldak является недешевым удовольствием. Стоимость одной пачки варьируется от 120 до 170 гривен в зависимости от вкуса.

Несмотря на популярность лапши Buldak, летом 2025 года один из пользователей сети из США заметил на упаковке маркировку "Предупреждение: рак и репродуктивный вред". Дело в том, что законодательство Калифорнии обязывает компании уведомлять потребителей об использовании химических веществ, вызывающих рак или репродуктивные проблемы. В то же время лапшу производят по одинаковому рецепту во всех странах, что может означать, что эти вещества добавляют в продукт везде по всему миру.

Buldak содержит вещества, вызывающие рак

Информировать людей в Калифорнии нужно, даже если в продукт добавляли небольшое количество таких компонентов. В частности, речь идет о таких пищевых красителях, как Red 40 или Yellow 6, а также свинце или кадмие, которые маркируют пометкой Prop 65. Таким образом в лапшу Buldak добавляют вещества, которые могут вызывать онкологические заболевания или проблемы с репродуктивной системой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о популярной лапше "Мивина", которая появилась в Харькове. Ее создал вьетнамец Фам Нят Вионг.

