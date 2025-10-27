Ціни на головний продукт на столі українців злетять у космос? Експерт пояснив ситуацію

Собівартість хліба вже зростає

Вже цієї зими через перебої з електропостачанням ціни на хліб можуть суттєво зрости. Зростання, ймовірно, не буде обчислюватися десятками відсотків, як передбачають у мережі, але все ж таки виявиться відчутним.

Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" висловив віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор хлібопекарського виробництва "Урожай" у Запоріжжі Олексій Пучков.

На його думку, є підстави очікувати на подорожчання цієї продукції. Він пояснив, що собівартість хліба вже зростає.

Житнє борошно подорожчало майже вдвічі за пів року через дефіцит посівів, пшеничне — на 10–30%.

"Новий урожай не знизив ціну, а трохи ще підняв", — зазначив експерт.

Дорожчають також дріжджі, паливо та електроенергія — для підприємств вона сягає понад 10 грн за кіловат-годину.

"Пересічні платять чотири, а ми — десять. Це величезний перекіс", — наголосив Пучков.

При цьому зростання цін, за його прогнозом, може бути помірним.

Я думаю, що само по собі підвищення на 30 відсотків не дуже можливо, тому що саме по собі мережі, а вони є основний ланцюжок збуту хліба від виробника до споживача. І вони дуже критично відносяться до здорожчань вище, ніж 10-15 відсотків пояснив Пучков

Великі торгові мережі намагаються не допустити різкого підвищення цін на хліб і вже попередили виробників про можливий мораторій на подорожчання. "Мережі розсилають нам листи, що з листопада накладуть мораторій на підвищення цін", — розповів Олексій Пучков. За його словами, навіть якщо виробники спробують підняти ціни на 10–15%, магазини можуть відмовитись їх приймати.

Причина — конкуренція за покупця та власне виробництво хліба в мережах. "Такі, як "Сільпо" чи "Варус", багато випікають самі майже повного циклу", — пояснив Пучков.

Таким чином, згідно з прогнозом експерта, хліб в Україні цієї зими справді може подорожчати. Але на 10–15%, а не на 30%, як лякають у мережі

