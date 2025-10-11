"Мівіна" з Харкова: історія української локшини, що принесла мільярди в’єтнамцю (фото, відео)

Від дешевого швидкого перекусу до міжнародного бренду Nestlé — історія "Мівіни"

Легендарна їжа 90-х, що дала назву іншим схожим продуктам — "Мівіна" народилась в 1995 році у Харкові. Її винахідник, в’єтнамець Фам Нят Вионг, завдяки "Мівіні" став першим доларовим мільярдером В'єтнама.

Як "Мівіна" підкорила Україну: історія бренду, що зробив в’єтнамця мільярдером

90-ті в Україні не були часами, коли здавалося б реальним почати багатомільярдний бізнес. Але Фам Нят Вионг вирішив інакше — він в 1993 приїхав до Харкова і спочатку відкрив з дружиною ресторан в'єтнамської кухні. Та справи шли мляво. Щоб запустити бізнес, Вионг узяв кредит під 8% на місяць — ризикований крок, але він повірив у свою ідею. Так у 1995 році на українському ринку з’явилася перша "Мівіна" — вермішель, яку можна було приготувати, просто заливши окропом. Виготовляв її завод "Техноком".

Швидка вермішель стала частиною українського побуту

Продукт одразу здобув популярність: простий, недорогий, ситний і швидкий у приготуванні. Уже до 1997 року продажі досягли 1 мільйона доларів, а назва бренду стала прозивною — українці почали називати будь-яку локшину швидкого приготування "мівіною", незалежно від виробника. Назва походить від в’єтнамського "mì Việt Nam", що перекладається як "в’єтнамська локшина".

Характерний вигляд "Мівіни"

Завод "Мівіна" в Харкові

Від приправ до пюре: розширення асортименту

Завдяки успіху вермішелі компанія швидко розвивалася.

1999 рік — запуск лінії смакових приправ "Мівіна" .

— запуск лінії . 2000 рік — виробництво першого в Україні картопляного пюре швидкого приготування , яке готувалося лише за 3 хвилини.

— виробництво , яке готувалося лише за 3 хвилини. 2002 рік — бренд отримав численні нагороди: "Вибір року", "Золота торгова марка", "Європейська якість".

До 2004 року рівень споживання "Мівіни" сягнув рекордних 97% серед українських покупців у цій категорії. Лінійка розширювалась, збільшився асортимент. У лютому 2010 року корпорація "Техноком" увійшла до складу швейцарського харчового гіганта Nestlé. За різними джерелами, сума угоди становила близько 150 мільйонів доларів.

"Мівіна" стала частиною багатомільйонної корпорації

Подальша доля "Технокома" та засновника компанії

Після продажу "Мівіни" Вионг почав інвестувати у нерухомість у В’єтнамі. У 2000 році він заснував компанію Vingroup, яка згодом перетворила невеликий острів на розкішний курорт, а потім — на цілу мережу готелів, парків і розважальних центрів. Сьогодні Фам Нят Вионг — перший в’єтнамський доларовий мільярдер і найзаможніша людина В’єтнаму, але шлях до цього почався саме в Україні — з маленької пачки локшини під назвою "Мівіна".

Раніше "Мівіну" робили тільки в Харкові, та через постійні обстріли віддали на благодійність наявну локшину, а виробництво згорнули. Натомість — відкрили на Волині. Компанія Nestlé ще наприкінці 2022 року оголосила про намір звести нову фабрику у Смолигові, де вироблятимуть легендарну "Мівіну" для українського ринку та експорту до країн ЄС.

Перша виробнича лінія нової фабрики в Смолигові

За словами віцепрезидента Nestlé Марко Сеттембрі, українська "Мівіна", що нині продається під брендом "Maggi", здобула особливу популярність у Німеччині, Франції та Великій Британії.

