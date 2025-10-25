Справжній велетень. Рибалка показав унікальний улов у Запоріжжі (відео)

Піймали рибу вже вночі

В Україні рибалки досить часто показують свої унікальні улови риби. Не виключенням став і чоловік з Запоріжжя, який піймав "справжнього монстра".

Відповідне відео поширюють у мережі. Зазначається, що чоловік на Запоріжжі спіймав великого ляща, щоправда, вага риби не відома.

На відео добре видно, що риба досить велика, точно більша за середній розмір. За словами рибалки, риба можливо затягне десь на 1,5-2 кг. Піймали ляща вже вночі, біля 22:00.

У коментарів чимало користувачів ділились своїми рекордними уловами у Запоріжжі, а також писали, що лящ в 1,5 кг не рідкість. Дехто радив чоловіку відпустити рибу, бо вона може вирости ще більшою.

Для довідки

Лящ — це риба ряду коропоподібних. Поширений в центральній і середній Європі в озерах, ставках, річках і солонуватих водоймах. Можна зустріти навіть в окремих частинах Чорного і Азовського морів.

Цікаво, що забарвлення ляща змінюється залежно від віку риби, кольору ґрунту і води у водоймі. Так, молодий лящ сіро-сріблястий, старший темніє і набуває золотистого відблиску. У торф'яних озерах лящ може мати бурий колір. Всі плавці у ляща сірі. Риба досягає довжини 45 см, ваги 2,5-3 кг. Живе до 20 років, але зазвичай менше.

Лящ у південних районах зростає швидко, статевої зрілості досягає у 3-4 роки, при довжині близько 25 см. У північних озерах і водосховищах статевозрілим стає в 5-8 років, при довжині 30 см і більше.

