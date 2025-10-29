Спіймалась на китайські снасті: рибалка похизувався осіннім уловом (фото)

Рибалка з Харкова спіймав ще десь до 7 маленьких щук

Осінній сезон продовжує приносити рибалкам трофеї у вигляді щук. Нещодавно харків'янину попалася щука, причому вона зловилася на найдешевші китайські снасті.

Харківський рибалка показав рибину на сторінці у Facebook. Рибина важить 2,5 кілограма.

Спіймати хижачку вдалося на недорогі китайські снасті, які, як написав сам рибалка, "сподобались" рибі.

Водночас він наголосив на тому, що маленькі рибини він не фотографував, а їх було близько 6-7 штук. Крім того, він міг спіймати щуку, яка, за його словами, була б більша за цю.

Для довідки

Щука — одна з найпідступніших і найспритніших риб у наших водоймах. Вона має видовжене тіло, гострі зуби та характерний "вовчий" погляд. Її плямиста зелено-сіра луска дозволяє майстерно маскуватися серед очерету й водоростей.

Рибалки зазначають, що найкраще ловити щуку восени — саме тоді, коли вода холоднішає, і риба активно полює перед зимою. Хижачка добре реагує на блешні, воблери чи живця, особливо вранці або перед заходом сонця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через осінній сезон на щуку, більшість українських рибалок хизуються виключно цими хижачками. Фотографіями трофеїв поділились як зі Черкащини, так і з Дніпропетровщини.