Усім би такий улов: на гачок рибалки "почепився" осетер в майже 30 кілограмів (фото)

Рибалка з Львівщини ледве тримає рибину

У Львівській області рибалка впіймав осетра вагою в майже 30 кілограмів. Однак ловив він не у звичайній водоймі.

У спортивному озері Липівці рибалці вдалося зловити справжній трофей — осетра вагою у 28 кілограмів. Фото улову він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Телеграф" дізнався, що вартість риболовлі на спортивному озері Липівці становить 50 гривень за добу. У ставку водиться карась, короп, окунь, щука, відповідно й осетр.

Для довідки

Осетри — це великі прісноводні риби з характерним видовженим тілом, покритим кістковими щитками, а біля рота є вусики, якими вони шукають їжу на дні. Вони повільні, але можуть досягати значних розмірів і ваги, як у цьому випадку. Осетри відомі тим, що довго живуть, своїм м'ясом та ікрою.

Рибалки радять ловити осетрів у теплі місяці — з травня до вересня, коли вони активні й частіше підходять до берегів або у зони з невеликою глибиною, де шукають корм.

