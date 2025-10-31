Ховайте назад зимові куртки: яка погода буде в Україні цими вихідними

Мінімум дощу чи туману — впродовж вихідних країну охопить суха повітряна маса

На початку листопада на українців чекає аномальне потепління, яке триватиме тиждень. І перші вихідні цього місяця також порадують теплою погодою без опадів, але не всі регіони.

Що варто знати

У перші вихідні листопада в Україні переважатиме сонячна та суха погода

У деяких регіонах можна очікувати до +13 °C, але на Сході пройдуть нерясні дощі

Температура повітря буде теплою по всій території України 1-2 листопада

У суботу, 1 листопада, в Україні очікується помірна хмарність, без істотних опадів. У неділю, 2 листопада, небо поступово проясниться — прогнозуємо переважно сонячний день із "легкими" високими хмарами.

На Півдні України, зокрема в Миколаївській та Одеській областях очікується найтепліша погода — вдень стовпчик термометра може піднятися до +13 °C, вночі — близько +4…+6 °C. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 листопада

У Криму також буде досить тепло — до +11 °C у денні години, без суттєвих опадів. Західні регіони можуть очікувати на сонячну й суху погоду, температура вдень коливатиметься в межах +6…+10 °C. Вночі — прохолодніше, близько 0…+4 °C.

Прогноз погоди в Україні на 2 листопада

У центральній і північній Україні очікується помірна температура — день приблизно +8…+12 °C, ніч — +3…+6 °C. Не пощастить деяким східним регіонам — у Харкові та Сумах дощитиме. Однак температура триматиметься в межах +10 °C.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україну повернеться друге "бабине" літо. Чекати лишилося недовго.