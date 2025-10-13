Витанцьовувала перед камерою: де в Україні побачили рідкісну комаху (фото)

Рідкісний екземпляр, якого сфотографували в Кривому Розі, має яскраві крильця

У Кривому Розі помітили рідкісного мешканця природи, який привернув увагу своєю красою. Ця комаха, що є в Червоній книзі України, рідко трапляється навіть у віддалених куточках країни.

Про таку дивовижну знахідку повідомили у групі на Facebook "Комахи України". Як можна побачити на фото, цей красень ніби танцює, розкривши свої крильця.

Для довідки

Ірис плямистий — це великий богомол із характерними плямами на крилах та витонченими передніми кінцівками, пристосованими до полювання. Завдяки своїй здатності непомітно полювати на здобич і блискавично нападати на неї, він є ефективним хижаком серед комах. Ця комаха живиться переважно іншими дрібними комахами, яких ловить за допомогою передніх лап.

В Україні ірис плямистий зустрічається в степових та лісостепових регіонах, а також на заплавних луках.

Поява цього рідкісного виду у Кривому Розі є важливою подією для місцевих екологів та підтверджує необхідність охорони природних місць проживання комах.

