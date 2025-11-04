Свет выключили, а голова мокрая: как быстро высушить волосы
Чтобы посушить волосы без фена, вам понадобятся полотенца
Отключение электроэнергии в домах создает множество неудобств. В частности, нет возможности воспользоваться феном после мытья волос. В сети показали, что можно сделать в такой ситуации.
В соцсети Threads пользователь сети поинтересовалась, как можно высушить волосы без электроэнергии. Ей посоветовали несколько вариантов, как поступить. В частности, можно приобрести фен, работающий от павербанка или варианты на аккумуляторе. Тогда электроэнергия не потребуется.
Некоторые пользователи порекомендовали положить полотенце на диван и трясти головой, чтобы волосы быстрее высохли. Также можно свернуть полотенце, словно скакалку и бить им по волосам.
Еще один вариант будет полезен, если у вас есть автомобиль. Тогда нужно включить печку и сушить волосы возле нее.
Некоторые советуют завернуть волосы в сухое полотенце на несколько минут. Это нужно сделать по меньшей мере трижды, чтобы волосы высохли. Также рекомендуют использовать полотенца из микрофибры, поскольку они лучше впитывают влагу.
