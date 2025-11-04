Свет выключили, а голова мокрая: как быстро высушить волосы

Чтобы посушить волосы без фена, вам понадобятся полотенца

Отключение электроэнергии в домах создает множество неудобств. В частности, нет возможности воспользоваться феном после мытья волос. В сети показали, что можно сделать в такой ситуации.

В соцсети Threads пользователь сети поинтересовалась, как можно высушить волосы без электроэнергии. Ей посоветовали несколько вариантов, как поступить. В частности, можно приобрести фен, работающий от павербанка или варианты на аккумуляторе. Тогда электроэнергия не потребуется.

Можно воспользоваться феном, работающим от павербанка, скриншот из Threads

Можно использовать фен на аккумуляторе, скриншот из Threads

Некоторые пользователи порекомендовали положить полотенце на диван и трясти головой, чтобы волосы быстрее высохли. Также можно свернуть полотенце, словно скакалку и бить им по волосам.

Можно крутить головой перед собой, чтобы высушить волосы, скриншот из Threads

Еще один вариант будет полезен, если у вас есть автомобиль. Тогда нужно включить печку и сушить волосы возле нее.

Можно сушить волосы возле печки в авто, скриншот из Threads

Некоторые советуют завернуть волосы в сухое полотенце на несколько минут. Это нужно сделать по меньшей мере трижды, чтобы волосы высохли. Также рекомендуют использовать полотенца из микрофибры, поскольку они лучше впитывают влагу.

Можно посушить волосы полотенцем, скриншот из Threads

