Ця зима буде найскладнішою за всю війну. Ексміністр розповів, яким містам буде найважче

Такого сценарію неможливо було уникнути

Наступна зима буде найскладнішою за весь час війни. Особливо для прифронтових регіонів.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній міністр енергетики Юрій Бойко. Повну версію розмови з ним можна прочитати в нашому матеріалі, перейшовши за посиланням.

Він вважає, що такого сценарію неможливо було уникнути, але пом’якшити було реально. Однак сказати, що раніше анонсовані програми, які мали б допомогти, реалізовані на 5+ — не можна.

"Завдяки анонсованим понад два роки тому програмам, пов'язаним з будівництвом розподіленої генерації, з використанням альтернативних джерел енергії в роботі водоканалів, котелень тощо. Від регіону до регіону вони реалізовані з різною ефективністю, але загалом не можу сказати, що виконанні на відмітку "5+". Тож швидше за все оця зима як раз буде тестом на відповідність задекларованим крокам реальних результатів. Та здатності цих результатів полегшити проходження цієї однозначно найскладнішої зими за весь період війни", — сказав він.

