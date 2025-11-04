Рус

Втома чи емоційна залежність? Чому ми позіхаємо, коли бачимо, як це робить хтось інший

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Автор
Позіхання однієї людини може "заразити" іншу Новина оновлена 04 листопада 2025, 15:52
Позіхання однієї людини може "заразити" іншу. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Найчастіше ми позіхаємо після того, як бачимо, що позіхає близька нам людина, а не незнайомець

Ви коли-небудь ловили себе на тому, що позіхаєте лише тому, що хтось поруч зробив те саме? Це не випадковість, а науково доведений ефект, який називають "заразним позіханням". Дослідники пояснюють це фізіологічними процесами, а також зі здатністю співпереживати.

Позіхання саме по собі — це нормальний фізіологічний рефлекс: глибокий вдих, широко відкритий рот, короткий видих. Але коли він викликається не тільки вашим власним станом, а побаченим чи почутим позіханням іншої людини — це вже випадок так званого "заразливого позіхання".

За результатами досліджень, приблизно 40-70% людей позіхають, коли бачать, як це робить інша людина.

Позіхання "переходить" від однієї до іншої людини частіше, якщо між ними є емоційний зв’язок. Ми з більшою ймовірністю позіхнемо, якщо бачимо, як це робить близька людина, аніж незнайома.

позіхання
Позіхання. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Це дослідження підсилює ідею, що заразливе позіхання — не просто рефлекс, а можливо, прояв соціальної когніції — здатності "відчувати" стан іншого, або принаймні реагувати на його дії. Заразливість позіхання проявляється там, де існує міцніший соціальний зв’язок: родина — друзі — знайомі — незнайомці.

