Втома чи емоційна залежність? Чому ми позіхаємо, коли бачимо, як це робить хтось інший

Найчастіше ми позіхаємо після того, як бачимо, що позіхає близька нам людина, а не незнайомець

Ви коли-небудь ловили себе на тому, що позіхаєте лише тому, що хтось поруч зробив те саме? Це не випадковість, а науково доведений ефект, який називають "заразним позіханням". Дослідники пояснюють це фізіологічними процесами, а також зі здатністю співпереживати.

Позіхання саме по собі — це нормальний фізіологічний рефлекс: глибокий вдих, широко відкритий рот, короткий видих. Але коли він викликається не тільки вашим власним станом, а побаченим чи почутим позіханням іншої людини — це вже випадок так званого "заразливого позіхання".

За результатами досліджень, приблизно 40-70% людей позіхають, коли бачать, як це робить інша людина.

Позіхання "переходить" від однієї до іншої людини частіше, якщо між ними є емоційний зв’язок. Ми з більшою ймовірністю позіхнемо, якщо бачимо, як це робить близька людина, аніж незнайома.

Позіхання. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Це дослідження підсилює ідею, що заразливе позіхання — не просто рефлекс, а можливо, прояв соціальної когніції — здатності "відчувати" стан іншого, або принаймні реагувати на його дії. Заразливість позіхання проявляється там, де існує міцніший соціальний зв’язок: родина — друзі — знайомі — незнайомці.

