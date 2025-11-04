Усталость или эмоциональная зависимость? Почему мы зеваем, когда видим, как это делает кто-то другой

Чаще всего мы зеваем после того, как видим, что зевает близкий нам человек, а не незнакомец

Вы когда-нибудь ловили себя на том, что зеваете только потому, что кто-то рядом сделал то же самое? Это не случайность, а научно доказанный эффект, который называют "заразным зеваньем". Исследователи объясняют это физиологическими процессами, а также способностью сопереживать.

Зевота сама по себе – это нормальный физиологический рефлекс: глубокий вдох, широко открытый рот, короткий выдох. Но когда он вызывается не только вашим собственным состоянием, а увиденным или услышанным зеваньем другого человека — это уже случай так называемого "заразного зевания".

По результатам исследований, примерно 40-70% людей зевают, видя, как это делает другой человек.

Зевота "переходит" от одного к другому человека чаще, если между ними есть эмоциональная связь. Мы с большей вероятностью зевнем, если видим, как это делает близкий человек, а не незнакомый.

Зевание. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Это исследование усиливает идею, что заразительная зевота — не просто рефлекс, а возможно проявление социальной когниции — способности "испытывать" состояние другого или по крайней мере реагировать на его действия. Заразительность зевок проявляется там, где существует более крепкая социальная связь: семья — друзья — знакомые — незнакомцы.

