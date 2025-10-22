До цього магазину в Дніпрі можна було потрапити чи не один раз у житті: що продавали в "Юності"

Без запрошення чи "потрібних знайомств" дорога до торгового залу була закрита

Кілька десятиліть тому в Дніпрі існував особливий магазин під назвою "Юність". Він розташовувався на проспекті Кірова, 78 (тепер проспект Поля). Потрапити в "Юність" могли лише молодята або люди з впливовими знайомими.

"Телеграф" розповідає, яким був цей магазин і що в ньому можна було придбати.

"Юність", по суті, вважався весільним салоном. Після подання заяви про шлюб до РАЦСу пара отримувала спеціальне запрошення до цього магазину. За спогадами дніпрян, запрошення в "Юність" могли й не дати, якщо молодята відмовлялися від так званого "комплексного обслуговування" у РАЦСі.

Запрошення до магазину "Юність". Фото Facebook/Микола Михайлов

Магазин займав два поверхи і ділився на два відділення. Там продавали тканини, весільне вбрання, взуття, прикраси, обручки та товари для сімейного побуту — все, що могло знадобитися молодій сім'ї на початку спільного життя.

Але в цілому асортимент був скромним. Лише зрідка в "Юності" з'являлися рідкісні та дефіцитні речі. Але пощастити могло не всім: хтось випадково "вихоплював" потрібний товар, а хтось користувався зв'язками — без них за радянських часів було важко що-небудь дістати. Були й ті, хто йшов на хитрість — подавали заяви до РАЦСу кілька разів — лише заради того, щоб знову потрапити до цього магазину і купити гарні туфлі.

Оновлений магазин "Юність" у 1997 році

За інформацією ресурсу "Наше місто Дніпро", "Юність" входила в систему міського промторгу, а це означало, що постачання товарів йшло зі спеціальних фондів, які розподілялися за внутрішніми правилами. Тому в одних магазинах асортимент був багатшим, а в інших — помітно біднішим.

У 90-ті "Юність" став доступним для всіх

На початку 1990-х система торгівлі змінилася. З переходом країни до ринкової економіки та появою приватних магазинів старі державні точки поступово зникали. І "Юність" перестала існувати як весільний магазин. У будівлі відкрився продуктовий супермаркет "Рейнфорд", магазини одягу та іграшок, пізніше там розташовувався меблевий центр та супермаркет.

