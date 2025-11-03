Це точно 2025 рік? Квітковий магазин нарвався на критику через весільний букет (фото)

Замість позитивних відгуків флористи отримали масу обурення

Магазин квітів "Бутон" з Лозової Харківської області потрапив у скандал. Бутік похвалився букетом, зробленим за мотивами відомого російського серіалу 90-х років "Бригада".

Магазин показав у стрічці дещо зменшену копію знаменитого "весільного" віника для Саші Білого. Натомість, як пише "Телеграф", витвір флориста нарвався на критику.

"Той випадок, коли здивовані були усі", — підписали у "Бутоні" цей виріб, очевидно, сподіваючись на захоплені відгуки.

Але у коментарях нагадали, що у серпні "фанати "Бригади" здійснили масовану атаку на транспортну інфраструктуру у Лозовій, внаслідок чого були загиблі та поранені. Натомість у магазині все одно вирішили зробити "трендовий букет".

У коментарях українці зауважили, що за своїм виглядом та кількістю целофану для упакування цей "привіт з минулого" дуже далекий від ідеального. Також користувачі дивуються, як таке можливо у 2025 році.

Наразі у стрічці магазину допис про букет відсутній. Ймовірно, він був видалений.

Варто зазначити, що тренд на подібні букети розпочався у Росії ще два місяці тому. Наразі його підхопили й в Україні.

Про що серіал "Бригада"

Кримінально-драматичний телесеріал 2002 року зняв режисер Олексій Сидоров. Він складається з 15-х серій, події яких охоплюють історію злочинного угруповання чотирьох найкращих друзів у період з 1989 по 2000 рік. У російській гангстерській сазі друзів-кримінальників грали Сергій Безруков, Павло Майков, Дмитро Дюжев та Володимир Вдовиченков.

З 27 жовтня 2015 року серіал заборонений до показу на території України.

