Не помітити неможливо: яскравого павука сфотографували на Львівщині (фото)

Таке забарвлення точно приверне до себе увагу

Традиційний мешканець півдня України аргіопа Брюнніха або павук-оса останніми роками розширив свій ареал проживання і тепер зустрічається практично по всій країні. Наприклад, у мережі показали, що один такий знайшовся у Львівській області.

Новим знімком поділився telegram-канал "Львів Lemberg". Автори не стали повідомляти, де саме було помічено яскраве членистоноге.

Як відомо, масова "навала" аргіоп на українські огороди була зафіксована десь у 2020-21 роках. До цього він часто зустрічався у тепліших південних частинах України, однак у міру зміни клімату почав кочувати на північ. До 2025 його можна зустріти практично всюди.

Аргіопа Брюнниха у Львівській області

Тварина отримала назву павук-оса через характерні жовто-чорні смужки на черевці. Втім, більше ніщо її із цими небезпечними комахами не пов’язує — вчені кажуть, що забарвлення аргіоп є своєрідним сигналом "дайте мені спокій".

Всі павуки отруйні і цей не виняток. Однак його отрути недостатньо, щоб завдати дорослій людині суттєвої шкоди — іноді по болючості її зіставляють з атакою оси або бджоли. Втім, діти та люди з алергією це інша історія, а в ЗМІ є свідчення про те, що деяким після укусу була потрібна допомога лікарів.

Серед цікавих фактів у мережі часто згадується те, що аргіопи є канібалами, а самки з’їдають самців після парування. Але насправді така поведінка не є чимось незвичайним серед хижих членистоногих із короткою тривалістю життя. Самцю після спарювання часто вигідніше нагодувати свою жінку і тим самим дати майбутнім дітям більше шансів на народження, ніж втекти і ризикувати, що вона помре з голоду до того, як павучатка вилупляться. Через те, що аргіопи живуть 1 рік, то тривалого і "безтурботного холостого життя" самцям все одно не бачити.

Хоча ситуації "вона була голодна і не в настрої" теж трапляються й нерідко. Додайте до цього, що довжина тіла самки досягає 3 см, а самця — 0,5 см і зрозумієте, що сплутати потенційного партнера зі здобиччю не те що складно.

Самець павука-оси

Як повідомлялося раніше, на городах українців можна зустріти набагато небезпечнішого павука, ніж аргіопу — каракурта або "чорну вдову". При тому, що через непомітне забарвлення, побачити їх набагато складніше.