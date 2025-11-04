Долго выжидает свою жертву: украинец нашел паука, похожего на ядовитую черную вдову (фото)

Укус этого паука по симптомам схож на укус осы

В Украине встречается паук, внешне похожий на "черную вдову", однако для человека он не является смертельно опасным. Этот вид называется "стеатода крупная" и чаще всего обитает в укромных уголках жилища.

На Facebook-странице "Пауки Украины" полтавчанин опубликовал фотографии паука, сделанные в погребе. Многие в комментариях отметили, что это стеатода крупная.

Как выглядит стеатода крупная и насколько опасна для человека

Стеатода крупная относится к роду пауков, включающему множество видов, которые распространены в разных странах мира, в том числе и в Украине. Эти пауки часто привлекают внимание своей внешностью, так как по форме тела и окраске напоминают ядовитую "черную вдову".

Как выглядит паук стеатода

Такие пауки действительно могут укусить в целях самообороны, если их потревожить, однако их укус вызывает, как правило, лишь раздражение и покраснение. Смертельной угрозы они не представляют.

Стеатода крупная напоминает черную вдову

Стеатоды крупные обычно ведут скрытный образ жизни и выбирают для обитания укромные места. Их можно встретить в жилищах, например, в углах комнат, за мебелью, в погребах или кладовых. Они строят паутину нерегулярной формы, в которой терпеливо и долго выжидают свою добычу. Эти пауки не преследуют жертву активно, а стараются поймать ее в ловушку. Питается стеатода преимущественно насекомыми и другими мелкими беспозвоночными.

Укус стеатоды крупной не смертельный для человека

Этот паук может выглядеть пугающе, но играет важную роль в контроле численности насекомых в жилых помещениях.

